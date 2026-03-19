Правителството на Гюров:

Проблем за Веласкес: Капитанът на Левски виси за дербито с Черно море

19 март 2026, 9:07 часа 669 прочитания 0 коментара

Треньорът на Левски Хулио Веласкес получи много неприятна новина часове преди дербито с Черно море от 27-ия кръг на родната Първа лига. Причината е, че капитанът на „сините“ Георги Костадинов е под сериозна въпросителна за предстоящия двубой. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Както е известно, столичани приемат „моряците“ в събота, 21 април от 17:30 часа на стадион „Георги Аспарухов“.

Георги Костадинов има травма в прасеца

Георги Костадинов получи контузия в прасеца по време на мача с Берое, който Левски спечели с минималното 1:0 именно благодарение на попадение на своя капитан. Заради травмата се наложи опитният халф да бъде заменен принудително в средата на второто полувреме. Костадинов пропусна последните няколко тренировки на „сините“, което поставя под въпрос участието му в мача с Черно море през уикенда. Добрата новина за Хулио Веласкес е, че Радослав Кирилов поднови занимания със своите съотборници и ще бъде на разположение за домакинството на варненци.

Халфът е един от най-стабилните играчи на Левски

През този сезон Георги Костадинов е един от водещите играчи в състава на Хулио Веласкес. 35-годишният полузащитник има на сметката си общо 25 мача за тима във всички турнири. В тях той се е отчел с едно попадение, а също така е направил и две асистенции. Ако халфът не успее да се възстанови за двубоя с Черно море, то неговото място най-вероятно ще бъде заето от някой измежду Гашпер Търдин или Асен Митков.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров Отговорен редактор
Левски ПФК Черно море Георги Костадинов Първа лига Хулио Веласкес
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес