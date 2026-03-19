Проблем за Веласкес: Капитанът на Левски виси за дербито с Черно море

Треньорът на Левски Хулио Веласкес получи много неприятна новина часове преди дербито с Черно море от 27-ия кръг на родната Първа лига. Причината е, че капитанът на „сините“ Георги Костадинов е под сериозна въпросителна за предстоящия двубой. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Както е известно, столичани приемат „моряците“ в събота, 21 април от 17:30 часа на стадион „Георги Аспарухов“.

Георги Костадинов има травма в прасеца

Георги Костадинов получи контузия в прасеца по време на мача с Берое, който Левски спечели с минималното 1:0 именно благодарение на попадение на своя капитан. Заради травмата се наложи опитният халф да бъде заменен принудително в средата на второто полувреме. Костадинов пропусна последните няколко тренировки на „сините“, което поставя под въпрос участието му в мача с Черно море през уикенда. Добрата новина за Хулио Веласкес е, че Радослав Кирилов поднови занимания със своите съотборници и ще бъде на разположение за домакинството на варненци.

Халфът е един от най-стабилните играчи на Левски

През този сезон Георги Костадинов е един от водещите играчи в състава на Хулио Веласкес. 35-годишният полузащитник има на сметката си общо 25 мача за тима във всички турнири. В тях той се е отчел с едно попадение, а също така е направил и две асистенции. Ако халфът не успее да се възстанови за двубоя с Черно море, то неговото място най-вероятно ще бъде заето от някой измежду Гашпер Търдин или Асен Митков.

