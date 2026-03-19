Цънцарова покани партиите на неудобен предизборен дебат на живо: Вижте кои приеха (ВИДЕО)

Първата ни голяма цел е поставена - голям предизборен дебат на живо пред публика, извън ефир, излъчват свободно онлайн. Дали ще се случи, зависи от 2 условия.

Това заяви уволнената от bTV водеща Мария Цънцарова, която обяви инициативата на новия си проект "Извън ефир" за дебат между основните политически сили преди предсрочния вот на 19 април.

По думите й първото условие е събирането на необходимите средства, за да могат да се ангажират зала, техника за излъчване на живо и екип. "Благодарение на вашите усилия сме близо до целта", заяви Цънцарова.

Покана към първите 5 партии

Тя коментира, че второто условие зависи от политическата класа у нас.

"Второто условие е в ръцете на тези, които искат да ни управляват. Това е покана към политиците, които имат смелостта да участват в дебат по ясни правила, очи в очи с тези, които ще гласуваме. Без удобни въпроси, само с техните отговори на важните", коментира Цънцарова.

Тя отправи поканата си към първите 5 партии, които се смята, че ще прескочат 4-процентната бариера.

"Уважаеми политици от 5-те формации с най-големи шансове да бъдете в следващия парламент според социологическите проучвания, приемате ли поканата ни? Вие сте на ход, очакваме отговора ви", завърши Цънцарова.

Кои приеха досега

Скоро след отправената покана, от "Продължаваме промяната" приеха да участват в предизборния дебат.

ГЕРБ също приема поканата, заяви в специално видео лидерът на партията Бойко Борисов.

"От името на ГЕРБ казвам "ДА". Ще изпратим представители да участват в този дебат. Пожелавам ви успех на проекта", обяви Борисов, създавайки спекулации, че самият той няма да се включи в дебата.

Свалянето от ефир на Цънцарова

Малко преди Коледа Мария Цънцарова беше свалена от ефир като водещ на сутрешния блок на bTV.

"Считано от днес, 23 декември, bTV Media Group и Мария Цънцарова взеха решение да прекратят трудовите си правоотношения. bTV благодари на Мария Цънцарова за нейния принос през годините и ѝ пожелава успех в бъдещите професионални начинания".

С това кратко прессъобщение от медийната група сложиха край на взаимоотношенията си с Цънцарова, въпреки обществения натиск и протестите на гилдията срещу bTV.

По това време се състояха два протеста на колеги журналисти, а в телевизията се заговори за оставки и разпад на част от екипите. Единственото смело заявено публично оттегляне от bTV беше на репортера на "120 минути" Стоян Георгиев.

Самата медия в позициите си на няколко пъти сменяше фактите, довели до раздялата с журналистката - от тезата, че Цънцарова сама е поискала да си тръгне, до преки обвинения в политическо пристрастие и нарушаване на стандартите на медйината група, без да стана ясно кои точно са те, но от bTV ясно казаха: "Няма да се съобразяваме".