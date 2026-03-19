"Време разделно" в Народен театър "Иван Вазов" на 21 април

19 март 2026, 9:54 часа 448 прочитания 0 коментара
"Време разделно" е най-новото заглавие на Драматичен театър "Стоян Бъчваров" – Варна, което ще гостува на сцената на Народния театър на 21 април. Постановката е на режисьора Бина Харалампиева и събира на сцената Стоян Радев и Симеон Лютаков в централните роли.

Спектакълът по романа на Антон Дончев, една от най-разпознаваемите български исторически творби, е в адаптация на Юрий Дачев. Това е третият проект на Харалампиева с варненската трупа след "Тютюн" и "Под игото" – носител на награда "Варна".

Още: За трета поредна година Шумен ще бъде домакин на Комедийния театрален фестивал "Тодор Колев"

В прочита на Харалампиева, режисьор с дългогодишна работа върху българска класика, на преден план излизат границата между покорството и свободата, силата на общността и цената на саможертвата. Това е силно емоционален спектакъл, в който тези теми се разгръщат през актьорското присъствие и сценичната среда. Визията на спектакъла е изградена от сценографията на Теодора Лазарова, костюмите на Свила Величкова и музиката на Асен Аврамов.

Снимка: Драматичен театър "Стоян Бъчваров"

Актьорите от Драматичен театър "Стоян Бъчваров" майсторски пренасят зрителите в разкъсваната от страдание родопска долина в страшните години на помохамеданчването на местните българи през XVII век, в дни на непосилни избори. Манол кехая (в ролята – Симеон Лютаков), поп Алигорко (Кольо Стайков) и хората от Елинденя са изправени пред жестокия ултиматум на Караибрахим (Стоян Радев) – да спасят живота си с цената на вярата си. В ролите на Елица, Севда, Момчил и Горан публиката ще види младите попълнения на варненската трупа Милвана Христова, Зорница Кюркчиева, Виктор Димитров и Георги Георгиев.

Още: Народният театър почита Асен Шопов с "Коварство и любов"

"Време разделно" вече е сред най-гледаните заглавия на Варненския драматичен театър, а жителите и гостите на София ще могат да го гледат на сцената на Народния театър на 21 април. Билети се продават в мрежата на Eventim и на касата на Народния театър.

Яна Баярова Отговорен редактор
Народен театър Време разделно театър български театър Драматичен театър "Стоян Бъчваров"
