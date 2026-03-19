Археолози от Израел откриха снаряд на 2000 г. с послание към врага

Израелски археолози откриха 2000-годишен оловен снаряд с гръцки надпис, адресиран до враговете. Според livescience.com, снарядът е открит през 2025 г. по време на разкопки на некропол в руините на древния град Хипос, разположен на около миля източно от Галилейското езеро. Разтопеното олово, използвано за прашката, е било излято във форма с гръцки букви, означаващи „научи се“.

Откритието на израелски археолози

Археолозите смятат, че снарядът вероятно е бил изстрелян от защитник от градските стени, които са гледали към пътя. Куршумът с форма на лимон е направен от олово и е дълъг приблизително 3,2 сантиметра. Едната страна е била разбита от силен удар, а археолозите оценяват първоначалното тегло на снаряда на приблизително 45 грама.

Проучване, публикувано в списанието Palestine Exploration Quarterly, отбелязва, че такива снаряди често са били гравирани с имената на богове, градове или военни лидери като Юлий Цезар, или магически символи като тризъбци, мълнии или скорпиони, за които се е смятало, че им придават сила.

Въпреки това, от едната страна на снаряда Hippos са гравирани гръцките букви MATHOY. Авторите на изследването интерпретират този надпис като форма на гръцката дума „mathaíno“, означаваща „да се учиш“, и смятат, че изписването показва, че е било императив, означаващ нещо като „научи си урока“.

Подобни оловни снаряди с мрачно чувство за хумор са били откривани в региона и преди, с надписи, означаващи „хвани“ и „опитай“.

„Това отразява местния саркастичен хумор от страна на защитниците на града, които са искали да дадат урок на враговете си с усмивка“, казва в изявление Майкъл Айзенберг, археолог от университета в Хайфа.

Друго интересно откритие направиха археолози от Италия. Археолозите от Археологическия изследователски проект „Сан Джулиано“ откриха етруска гробница на 2600 години. Тя се намира в Централна Италия. Гробницата е перфектно запечатана и недокосната в продължение на векове. Както съобщава indiandefencereview.com, учените са останали шокирани от това, което са открили вътре. Учените се натъкнали на забележителна находка - повече от 100 артефакта, разкриващи информация за погребалните обичаи и вярвания на цивилизация, предшестваща Рим. В гробницата са открити керамични вази, бронзови бижута, железни оръжия и изящни сребърни кичури коса. Учените предполагат, че в нея са погребани две двойки мъж и жена.

