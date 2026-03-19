Меси заби гол №900 в кариерата си, но Интер Маями отпадна от Шампионската купа на КОНКАКАФ (ВИДЕО)

Осемкратният носител на „Златната топка“ Лионел Меси отбеляза гол номер 900 в кариерата си, но това не беше достатъчно за Интер Маями, за да продължи на четвъртфиналите на Шампионската купа на КОНКАКАФ. Изравнителен гол на Кристиан Еспиноза донесе на Нешвил равенство 1:1 във втория мач, което беше достатъчно, за да ги класира напред заради правилото за отбелязани голове на чужд терен след 0:0 в първата среща.

Гол номер 900 в кариерата на Меси дойде, след като той се завъртя в наказателното поле и намери мрежата с левия си крак от 12 метра. Но в дъждовна нощ, в която срещите на тенис турнира в Маями бяха отменени, домакините не успяха да превърнат по-голямото си владение на топката във втори гол, пише ДПА.

Хани Мухтар пропусна златна възможност да изравни, преди Еспиноса да отбележи решаващия гол, като се възползва от свободна топка, докато няколко защитници на Маями се втурнаха да я изчистят след блокиран удар от Алекс Мюйл.

LIONEL MESSI HAS DONE IT!!



900 CAREER GOALS FOR THE BOY FROM ROSARIO 🐐 pic.twitter.com/dH642lOv13 — ESPN FC (@ESPNFC) March 18, 2026

Меси имаше последен шанс в добавеното време, но ударът му беше блокиран и Интер Маями приключи участието си в надпреварата.

Аржентинецът е номер 2 в историята на футбола по вкарани голове в кариерата, след Кристиано Роналдо, който има 965.

