Итън Хоук критикува смартфоните в киносалоните

Американският актьор Итън Хоук смята, че развлекателната индустрия е под силен натиск поради променящите се навици за гледане на кино, предава ДПА.

Младите гледат филми по различен начин

"Наблюдавам как се променя начинът, по който младите хора гледат филми", каза 55-годишният актьор пред ДПА. "Те гледат филми, докато се взират в телефоните си и скролват. Обхватът на вниманието им е краткотраен или пък е напълно нарушен", добавя той.

Още: Пълна бъркотия на елита: Вълна от възмущение към холивудски знаменитости (СНИМКА)

Според Хоук хората вече не могат да понасят тишината: "Някои от най-красивите моменти в живота ми дойдоха от скуката, но на днешно време никой вече не иска да скучае", посочва актьорът. "Всички играят игри на телефоните си, четат новини и всички са постоянно развълнувани."

Навиците за гледане и връзката на младите хора с културата се променят постоянно според Хоук. "Спомням си как дядо ми винаги се караше на майка ми, защото четеше твърде много и ѝ казваше да извади главата си от книгата и да излез навън. А сега пък молим децата си да четат повече, което е невероятно", добавя актьорът.

Последният филм на Хоук "Синя луна" - музикална драма за задкулисието на Бродуей, е под режисурата на Ричард Линклейтър, а актьорът заема централно място в лентата, която напомня повече за театрална постановка. Хоук влиза в образа на американския автор на песни Лоренц Харт, сред чиито известни творби за Бродуей са "The Lady is a Tramp" и "Blue Moon".

Още: Ето я порасналата дъщеря на Ума Търман и Итън Хоук (СНИМКИ)

Източник: БТА