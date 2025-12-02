Атрактивни награди и специална програма на Николай Славеев на Коледното надиграване в Русе

На 7 декември /неделя/ от 14 ч. зала „Арена Русе“ отново ще отвори врати за едно от най-емоционалните и чакани събития в Русе – традиционното „Коледно надиграване“. Любителите на родния фолклор ще могат да подкрепят участниците в надиграването, които ще бъдат разделени на три групи. Досега са записани 32 танцови двойки на възраст между 7 и 18 години. Победителите в трите категории ще участват и в конкурса „Мис и Мистър танц“.

Членове на журито, което ще оценява състезателните двойки, са Деница Анчева – хореограф и преподавател в НУИ „Проф. Веселин Стоянов“, Стоян Господинов – хореограф и главен художествен ръководител на Професионален фолклорен ансамбъл „Добруджа“, и председател акад. Любчо Василев – хореограф и директор на Професионален фолклорен ансамбъл „Мизия“ – Търговище и зам.-председател на Съюза на българските музикални и танцови дейци.

Организаторите от Фолклорния танцов театър „Найден Киров“ отново са подготвили атрактивни награди, които ще бъдат обявени непосредствено преди сценичната надпревара. Те са осигурени със съдействието на „Общински пазари“ ЕООД, книжарница „Хеликон“ Русе, Project Studio и Кастрационния център за бездомни животни. ФТТ „Найден Киров“ за 12-та година ще връчи грамота и плакет за най-артистичен изпълнител. Наградата е на името на Иван Донев – основател на състава и идеолог на „Коледно надиграване“.

Специален акцент в програмата ще бъде и участието на народния изпълнител Николай Славеев. За неговото представяне е подготвена авторска премиерна хореография, създадена за Коледното надиграване.

На сцената ще се изявят над 800 танцьори, включително ансамблите „Зорница“, „Здравец“ и „Русчуклийче“ към Общинския детски център за култура и изкуство, ФТС „Зора“ при Общинския младежки дом, както и ФТТ „Найден Киров“ – организатор на събитието. Рекорден брой любителски клубове по народни танци също ще се включат в празничното надиграване - „Жълтица“, „Играорци“, „Родолюбец“, „Орисия“, „Фламинго Етно“, „Елбетица“ при СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ и „Мегданъ“.

Събитието, което е с вход свободен, се организира от Сдружение „Фолклорен танцов театър - Найден Киров“ и е част от проект МВУ № BG-RRP-11.021-0006 „Русе Арт Фест“, СНД-НФК, процедура № BG-RRP-11.021 “Схема за безвъзмездна помощ Ново поколение местни политики за култура за големи общини“.