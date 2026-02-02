Мъж евакуира цяла болница - извадиха от ректума му невзривен снаряд

Мъж предизвика евакуация във френска болница, след като лекарите откриха в ректума му 20-сантиметров артилерийски снаряд от Първата световна война. 24-годишният мъж, чието име не се съобщава, постъпил в спешното отделение на болницата Rangueil в Тулуза, в югозападната част на страната, късно в събота вечер. „Той беше в състояние на изключителен дискомфорт, след като беше вкарал голям предмет в ректума си“, казва източник, запознат с разследването.

„Беше извършена спешна операция и предметът се оказа артилерийски снаряд от Първата световна война. Още по-лошото беше, че той не беше експлодирал, затова се наложи да бъдат извикани експерти по обезвреждане на бомби, за да деактивират снаряда, а пожарната служба беше в готовност", добавя той, цитиран от Daily Mail.

Още: Осъдиха лекари за смъртта на милиардер по време на операция за уголемяване на пениса

Евакуация

Персоналът и пациентите са били евакуирани от болницата Rangueil, а около отделението за спешна помощ е бил създаден периметър за сигурност, преди да бъде обявен за безопасен снарядът от 1918 г. Той е бил дълъг почти 20 см и с обиколка малко над 2,5 см.

Пациентът - френски гражданин - ще бъде разпитан от полицията тази седмица, тъй като прокуратурата обмисля да предприеме правни действия срещу него за боравене с „боеприпаси от категория А“, посочва полицейски служител.

Снимка на снаряд от Генералния щаб на украинската армия, илюстративна

"Сексуални игри"

Няма първоначално обяснение защо снарядът се е озовал в тялото на мъжа, но местните медии спекулират, че може да има нещо общо с неговия социален живот.

Още: В изоставена сграда край Дунав: Намериха стар снаряд

Вестник La Dépêche пише, че медицинският персонал в Тулуза е „свикнал да лекува жертви, ранени по време на сексуални игри“.

Снарядът от месинг и мед е бил използван от германската имперска армия към края на Първата световна война. Такива боеприпаси са били маркирани с дата и стотици хиляди от тях са били използвани срещу британските и френските сили в големи битки по Западния фронт между 1914 и 1918 г. Те редовно се откриват в така наречената „Желязна реколта“ – ежегодното събиране на често неизбухнали боеприпаси от двете световни войни, открити на земеделски земи, строителни площадки и други разрушени терени.

Още: На пъпа на Берлин: Обезвреждат две бомби от Втората световна война, 22 хил. души са евакуирани

Не за първи път става такова нещо във Франция

Това не е първият случай от този род във Франция. През 2022 г. лекарите останаха шокирани, след като 88-годишен французин пристигна в болница с бомба от Първата световна война, заседнала в задната му част. Неназованият възрастен гражданин пристигна в болницата Sainte Musse в Тулон, Южна Франция, с надеждата да му бъде изваден 20-сантиметров артилерийски снаряд от ануса.

Пристигането му предизвика паника - служителите на болницата се опасяваха, че античният експлозив може да се взриви. Въпреки това експерти по обезвреждане на бомби установиха, че рискът от взривяване на снаряда в тялото на мъжа е минимален. Стана ясно, че мъжът е вкарал снаряда в ануса си за сексуално удоволствие, припомня Daily Mail.

Още: Унищожиха танковия снаряд, открит в свищовско село