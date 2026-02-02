Заради Брендо: Отстраняват шефа на затвора в София

По разпореждане на министъра на правосъдието Георги Георгиев е започнала проверка на основанията, на които началникът на Софийския затвор е внесъл предложение за условно предсрочно освобождаване на лишения от свобода Евелин Банев-Брендо, съобщиха от Министерството на правосъдието.

До приключване на проверката началникът на затвора ще бъде временно отстранен от длъжност. Причината е, че той не е уведомил нито главния директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", нито Министерството на правосъдието за направеното предложение.

Съгласно чл. 437, ал. 1, т. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс, искане за условно предсрочно освобождаване може да бъде внесено от окръжния прокурор или от началника на затвора. Законът обаче поставя ясни изисквания. По силата на чл. 70 от Наказателния кодекс предложението може да бъде направено само при едновременното наличие на две условия - лишеният от свобода да е дал доказателства за своето поправяне и да е изтърпял фактически не по-малко от половината от наложеното му наказание

При случаи на опасен рецидив законът предвижда по-строго изискване - изтърпяване на не по-малко от две трети от присъдата. Именно изпълнението на тези условия в тяхната съвкупност ще бъде предмет на проверката, разпоредена от министър Георгиев.