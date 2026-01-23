Сигнали за много контузии в Русе заради поледиците (ВИДЕО)

Продължава да расте броят на пострадалите русенци заради зловещите поледици в града. Общо 123 души с травми и счупвания са преминали за последното денонощие през кабинетите на спешните отделения на университетските болници "Канев" и "Медика" в Русе.

През спешното отделение на УМБАЛ "Канев"са преминали 73 души. От тях 51 – през ортопедичния кабинет, а 22-ма – през хирургичния. Хоспитализирани са 12 души. По думите на говорителката на болницата Стела Кръстева, пострадалите пациенти са основно в активна работоспособна възраст.

От УМБАЛ "Медика" информираха, че през кабинетите на спешното отделение за последните 24 часа са преминали 50 души с травми и счупвания.

"Повече от 150 служители са мобилизирани днес за обработка на тротоарите срещу заледяване в Русе. Машини почистват и третират улици и пътища в общината", обясниха от общинската администрация. Всички служби работят в денонощен режим за осигуряване на безопасното придвижване на гражданите и нормалното функциониране на града, предаде БТА.

Ресорният заместник-кмет Никола Лазаров също коментира случващото се. За санкции за непочистване той уточни, че те се определят допълнително.

Неучебен ден, безплатен градски транспорт

Градският транспорт и всички общински паркинги са безплатни.

Заради усложнената зимна обстановка в общините Русе, Бяла, Две могили, Сливо поле и в село Обретеник, което се намира в община Борово, днешният ден е неучебен.

Това съобщи началникът на Регионалното управление по образованието д-р Росица Георгиева. Детските градини и яслите ще останат отворени, като тяхното посещение ще бъде по преценка на родителите.

Инкасаторите за водата се отказаха да обикалят

Вчера от ВиК - Русе взеха интересно решение - съобщиха, че поради усложнената пътна обстановка в града, свързана с поледиците, служителите на водното дружество няма да извършват визуално отчитане на водомерите.

Отчитането, предвидено за вчера, ще бъде проведено през следващия месец, като потребителите ще бъдат уведомени своевременно за новата дата.

"Препоръчваме на абонатите при възможност да подадат показанията на своите измервателни уреди онлайн в раздел "Домакинства", подраздел "Самоотчитане на водомер" на сайта на ВиК - Русе, се казва още в съобщението.