Нови открития пренаписват историята на големите котки

Учени установиха, че останките на големи котки, открити в различни части на Япония, за които се е смятало, че са на тигри, всъщност принадлежат на пещерни лъвове - Panthera spelaea. Откритието променя дългогодишните представи за фауната на Японския архипелаг през късния плейстоцен. Данните от изследването са публикувани в сайта на научното списание PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America). Проучването е дело на международен екип учени, работещи в университети и научни институти в Китай, Дания, Япония, САЩ, Норвегия, Великобритания и Унгария.

Лъвовете и тигрите - хищници от върха на хранителната верига, са имали конкуриращи се ареали след разширяването на популациите на лъвовете от Африка в Евразия преди около един милион години.

Досега Япония се считаше за убежище на тигри през късния плейстоцен заради находките на фосили, които традиционно са били приписвани на Panthera tigris.

За да уточнят произхода, еволюционната история и биогеографията на големите котки в Япония през плейстоцена, изследователи анализираха двадесет и шест древни образци, за които се е считало, че принадлежат на тигри, като са използвали генетичен анализ и анализ на протеините. Резултатите показват, че всички проби, от които са получени молекулярни данни, не принадлежат на тигри, а на пещерни лъвове Panthera spelaea. Един от образците от префектура Ямагучи е датиран чрез радиовъглероден анализ към времената преди 36 000-34 891 години.

Пещерните лъвове най-вероятно са мигрирали към Япония в периода преди около 72 700 и 37 500 години, когато по време на последния ледников период сухоземен мост е свързвал Северна Япония с континента. Изводът на авторите е, че Япония не е била местообитание на тигри през късния плейстоцен, а е била колонизирана от пещерни лъвове, които са достигали включително и до югозападни области на архипелага, въпреки че предишни хипотези предполагали, че условията там са били по-подходящи за тигри, пише БТА.

