Разрив в Чехия: Десетки хиляди излязоха в подкрепа на президента срещу популисткото правителство (ВИДЕО)

Десетки хиляди чехи се събраха в неделя, 1 февруари, за да подкрепят президента Петр Павел в спора му с правителството на популисткия премиер Андрей Бабиш и - по-конкретно - с външния министър на страната. В ескалиращия конфликт с кабинета Павел обвини миналата седмица топ дипломата Петр Мацинка в опит за изнудване във връзка с пост в изпълнителната власт. В основата на спора е продължаващата опозиция на държавния глава срещу номинацията на Филип Турек за министър в правителството поради участието му в поредица от скандали.

Още: Без Унгария, Словакия и Чехия: Европарламентът със зелена светлина за заема от 90 млрд. евро за Украйна

Павел благодари на 80 000-90 000 протестиращи чехи

Полицията не предостави официална оценка за броя на участниците, но организаторите заявиха, че между 80 000 и 90 000 души са присъствали на митинга. Някои участници развяваха чешки, европейски и украински знамена.

🇨🇿Tens of thousands took to the streets in Prague to support Czech President Petr Pavel



The reason is a sharp clash between the president and the right-wing populist government of Andrej Babiš.



Petr Pavel refused to appoint Filip Turek — a member of Babiš’s coalition — as… pic.twitter.com/brepwxahGH — NEXTA (@nexta_tv) February 2, 2026

„Безпрецедентният шантаж на президента от страна на Петр Мацинка е абсолютно неприемлив. Това няма място в една демократична култура“, заяви независимата организация „Милион моменти за демокрация“ във Facebook.

Още: Руското военно разузнаване стои зад опити за палеж в Литва, Полша, Чехия и Румъния

В публикация в X Павел благодари на демонстрантите за подкрепата им. Президентът заяви, че цени хората, които са „готови да се застъпят за достойнство, истина, солидарност и взаимно уважение“. „Дълбоко ценя всички, които не остават безразлични към това, което се случва около тях, и които се чувстват отговорни за състоянието на нашата страна“, добави той.

Чешкият президент обвинява външния министър в изнудване

Във вторник чешкият президент оповести публично съобщенията, изпратени от Мацинка, и ги нарече изнудване. Мацинка, който в момента заема едновременно поста на министър на външните работи и на околната среда, заплаши президента с последствия, ако Павел продължи да отказва да назначи Филип Турек.

Още: Обрат: Чешкото правителство е против даряването на бойни самолети на Украйна

„Ако Турек е в Министерството на околната среда, той (президентът Павел) може да бъде спокоен. В противен случай ще изгоря мостовете ни по начин, който ще влезе в учебниците по политически науки като краен случай на съжителство“, написа Мацинка.

Снимка: Петр Павел, Getty Images

"Политиката не е дисциплина за принцеси... тя е много взискателна дисциплина. Всеки, който се занимава с висока политика, трябва да показва по-голяма устойчивост“, заяви Мацинка в неделя по чешката телевизия, цитиран от Deutsche Welle.

Кой е Филип Турек и защо предизвиква скандали?

Турек е кандидатът за поста министър на околната среда, издигнат от консервативната, евроскептична партия „Мотористи за себе си“ – една от трите партии в консервативната коалиция на премиера Андрей Бабиш.

Още: Жертви при стрелба в чешка община, кметът е ранен (СНИМКИ)

Турек беше подложен на критики, след като публикации от неговата Facebook страница бяха определени като расистки, хомофобски и сексистки. Политикът беше подложен и на медийно разследване за това, че е направил нацистки поздрав и е публикувал нацистки символи. Въпреки това той отрича обвиненията, че е расист или симпатизант на нацистите.

Павел, който има право на вето върху министерските назначения, месеци наред блокираше назначаването на Турек, като заяви, че действията му „поставят под съмнение лоялността му към ценностите, заложени в чешката Конституция“.

Още: Популизмът мрази еврото: Защо Чехия иска "никога" да не приема валутата?

Снимка: Андрей Бабиш, Getty Images/Guliver

На 15 декември 2025 г. Петр Павел назначи новото правителство, след като Бабиш и неговото популистко движение ANO спечелиха убедителна победа на изборите през октомври. Бабиш сформира коалиция с две по-малки политически групи - антимигрантската "Партия за свобода и пряка демокрация" и "Мотористи за себе си".

Програмата на коалицията включва отклоняване на страната от подкрепата за Украйна и отхвърляне на ключови политики на Европейския съюз. В контраст с това, пенсионираният натовски генерал Павел, е ревностен поддръжник на Украйна в борбата ѝ срещу руската инвазия.

Още: Бабиш призова Европа да говори с Путин (ВИДЕО)