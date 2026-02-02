Няма да се предаваме: Расте делът на украинците, готови да издържат войната толкова дълго, колкото е нужно

Ново обществено допитване, проведено от Киевския международен институт по социология (КИИС) между 23 и 29 януари 2026 г., показа, че мнозинството украинци са готови да издържат на трудностите от войната, включително липса на ток, отопление, вода и т.н., докато е нужно, но да запазят свободата и суверенитета си. Проучването показва, че 65% от анкетираните са готови да търпят войната толкова дълго, колкото е необходимо (през декември 2025 г. този процент е бил 62%, през септември 2025 г. – 62% - практически без промяна и дори с леко повишение в последния месец).

Допитването, наред с друго, е имало за цел за провери и нагласите относно възможно предаване на Донбас на Русия, каквото е искането на Москва - 52% от анкетираните украински граждани категорично са отхвърлили това предложение в замяна на гаранции за сигурност, докато 40% са заявили, че са готови да го приемат.

Само 20% от украинците очакват войната да приключи през следващите седмици или поне през първата половина на 2026 г.; 88% смятат, че чрез удари по енергийния сектор Русия се опитва да принуди украинците да се предадат.

Социолозите изрично отбелязват, че през последните две седмици на януари, въпреки мащабните руски атаки и проблемите с електро- и топлоснабдяването в Украйна, подкрепата за подобно искане за мир сред украинците не се е увеличила.

Сред жителите на Киев 59% смятат предаването на Донбас за категорично неприемливо, 31% са готови да го приемат.

90% от анкетираните смятат, че Украйна трябва да нанесе удар по руска територия. Нещо повече - 80% от тях смятат, че Украйна трябва да нанесе удари не само по военна инфраструктура на руска територия, но и по други съоръжения.

66% от респондентите очакват след 10 години Украйна да бъде просперираща държава членка на ЕС (през декември 2025 г. този процент е бил 64%).

Проучването е проведено сред 1003 респонденти чрез метода на компютърно подпомагани телефонни интервюта (CATI), базиран на случайна извадка от мобилни телефонни номера във всички региони на Украйна, контролирани от правителството на Украйна. Проучването е проведено с пълнолетни (на 18 и повече години) граждани на Украйна, като не включва жители на окупираните райони и лица, напуснали страната след 24 февруари 2022 г.

