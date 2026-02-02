Акцията, която свали Zamunda: Разследва се и пране на пари

Трима души са привлечени като обвиняеми след съвместна операция на ДАНС, ГДБОП, Европол, Министерството на правосъдието на САЩ и Департамента по вътрешна сигурност на САЩ, в рамките на която беше прекратена дейността на трите български пиратски сайта Arena, Zamunda и Zelka. Освен нарушения на авторските права, разследването обхваща и пране на пари. Финансовата следа, включваща трансакции от дружество, свързано с обвиняемите, води до български гражданин, който изтърпява 12-годишна присъда в САЩ за изпиране на средства чрез криптоактиви.

Пране на пари

Операцията е обхванала общо 44 обекта, като са извършени 30 претърсвания, включително в офиси на търговски дружества. Водят се четири отделни разследвания. Делата, наблюдавани от Софийската градска прокуратура, са свързани с пране на пари, съобщи говорителят на СГП Десислава Петрова. Още: Прокуратурата разкри подробности за свалянето на ArenaBG, Zamunda и Zelka

По думите ѝ се проверяват съмнителни финансови потоци както в рамките на Европейския съюз, така и извън него. Назначена е и комплексна компютърно-техническа експертиза на иззетите електронни и технически устройства.

От Софийската районна прокуратура уточниха, че делата под нейно наблюдение са за създаване и поддържане на информационни системи, улесняващи разпространението и обмена на обекти на авторското право. Именно по тези производства тримата заподозрени са привлечени като обвиняеми, обясни прокурор Георги Коджаниколов.

Разследващите подчертават, че целта на операцията не е била единствено спиране на дейността на торент платформите, а и подобряване на международния имидж на България в областта на защитата на авторските права.

"България е включена в т.нар. списък 301 във връзка с борбата срещу онлайн пиратството от няколко години. Фактът, че страната ни е единствената от Европейския съюз в този списък, създава негативен образ. Многократно сме били уведомявани, че докато функционират големи пиратски платформи, България няма как да бъде извадена от списъка", заяви Светослав Василев от Националната следствена служба. Още: Мащабна операция свали сайтовете Zamunda, Arena и Zelka, но те оцеляха

По тази причина, по думите му, ръководството на прокуратурата е взело решение през лятото на миналата година да бъде създаден специализиран сектор "Киберпрестъпления" към следствения отдел на Софийската градска прокуратура.