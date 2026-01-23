Лошото време донесе хубави новини за учениците в Русе

Усложнената зимна обстановка, свързана с поледицата, донесе хубави новини за учениците в Русе и областта. В общините Русе, Бяла, Две могили, Сливо поле и в село Обретеник, което се намира в община Борово, днес (23 януари) е неучебен ден. Това съобщи началникът на Регионалното управление по образованието д-р Росица Георгиева. Детските градини и яслите ще останат отворени, като тяхното посещение ще бъде по преценка на родителите.

От местната администрация съобщиха, че градският транспорт и паркирането ще са безплатни в днешния ден.

Ледена пързалка

Вчера стана ясно, че заради поледицата в Русе близо 80 души с травми и счупвания са преминали до обяд през кабинетите на спешните отделения на Университетските болници "Канев" и "Медика".