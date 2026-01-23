Оставката на Румен Радев:

Лошото време донесе хубави новини за учениците в Русе

23 януари 2026, 06:40 часа 360 прочитания 0 коментара
Лошото време донесе хубави новини за учениците в Русе

Усложнената зимна обстановка, свързана с поледицата, донесе хубави новини за учениците в Русе и областта. В общините Русе, Бяла, Две могили, Сливо поле и в село Обретеник, което се намира в община Борово, днес (23 януари) е неучебен ден. Това съобщи началникът на Регионалното управление по образованието д-р Росица Георгиева. Детските градини и яслите ще останат отворени, като тяхното посещение ще бъде по преценка на родителите. 

ОЩЕ: Русе в леден капан - коли и хора се движат трудно

От местната администрация съобщиха, че градският транспорт и паркирането ще са безплатни в днешния ден.

Ледена пързалка

Вчера стана ясно, че заради поледицата в Русе близо 80 души с травми и счупвания са преминали до обяд през кабинетите на спешните отделения на Университетските болници "Канев" и "Медика". ОЩЕ: Заради леда, само за една сутрин: 80 души с травми в Русе

 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Русе Ученици неучебен ден поледици
Още от Русе
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес