"Децата искат да ме докосват и да ме прегръщат": Сериал за Майкъл Джексън повдига въпроси (ВИДЕО)

Нова документална поредица за Майкъл Джексън отваря отново една от най-обсъжданите теми в съвременната поп култура, не чрез преразглеждане на съдебните решения, а чрез разкриване на това, което певецът е говорил за децата, когато е смятал, че никой друг не го слуша. Поредицата "The Trial" ще бъде излъчена следващата седмица по Channel 4 във Великобритания и се основава на неизлъчвани досега аудиозаписи, архивни кадри и свидетелства на вътрешни лица, за да преразгледа събитията около наказателния процес срещу Майкъл Джексън през 2005 г.

Снимка: Getty Images

Сериалът не оспорва правния изход, който оправда Джаксън по всички обвинения. Вместо това, той се фокусира върху контекста и психологията, представяйки материал, който според продуцентите предлага рядък поглед към личните мисли и емоционалните зависимости на Джаксън.

В един от записите, включени в поредицата, Джаксън говори откровено за нуждата си да бъде сред деца, като в един момент казва, че животът без тях би бил непоносим. "Ако ми кажеш сега: "Майкъл, никога повече няма да видиш друго дете", ще се самоубия", казва Джаксън. "Децата се влюбват в моята личност. Понякога това ми създава проблеми."

В друг запис Джаксън размишлява върху емоционалната привързаност, която децата са развили към него: "Децата се влюбват в моята личност. Понякога това ми създава проблеми."

Езикът, твърдят продуцентите, е поразителен не заради това, което доказва, а заради това, колко открито разкрива вътрешния свят на Джаксън в момент, когато той вече е подложен на интензивен контрол.

Нечувани записи и позната полемика

Снимка: Getty Images

Сериалът преразглежда отношенията на Джаксън с Гавин Арвизо, оцелял от рак, чиито обвинения в крайна сметка доведоха до съдебния процес през 2005 г. Невиждани досега кадри показват Джаксън да прекарва време насаме с Арвизо в ранчото "Невърленд", включително частни излети, които бяха в центъра на делото на прокуратурата.

Джаксън, който призна, че е споделял леглото си с деца, последователно отричаше всякакви сексуални намерения и представяше действията си като израз на доверие и невинност. Джаксън беше оправдан по всички 14 обвинения, включително за сексуално малтретиране на деца и заговор, след четиримесечен процес. Въпреки това, изображенията и признанията, заснети на лента, продължиха да подхранват дебата дълго след присъдата.

Снимка: Getty Images

Един от интервюираните за поредицата вътрешни източници описва записите като "необичайни и тревожни", добавяйки, че чуването на Джаксън да изразява чувствата си към децата със собствен глас повдига трудни въпроси относно преценката и границите, дори и при липса на криминални заключения.

Изпълнителният продуцент Том Анстис заяви, че записите предоставят "привилегирован поглед към психиката на Майкъл", описвайки ги като емоционално сурови и дълбоко лични. "На моменти можете да чуете колко крехък е бил", каза Анстис. "Тези записи не казват на зрителите какво да мислят. Те позволяват на Майкъл да говори сам за себе си."

Гласове отвътре и отвън

Снимка: Getty Images

Сред интервюираните е Винсънт Амен, бивш сътрудник, който е работил в близкото обкръжение на Джаксън в началото на 2000-те години и по-късно е сътрудничил на властите. Амен разказва как доверието му в Джаксън се е разклатило, след като е открил материали, които е сметнал за неподходящи, което го е накарало да се усъмни в уверенията, които е приемал преди това.

Свидетелството на Амен повтаря теми, повдигнати в по-ранни документални филми, включително "Leaving Neverland", излъчен през 2019 г., в който се представят твърденията на Уейд Робсън и Джеймс Сейфчук. Наследниците на Джаксън многократно са отхвърляли тези твърдения и продължават да подчертават резултатите от миналите съдебни производства.

Снимка: Getty Images

Почти две десетилетия след процеса, "The Trial" се появява в културен контекст, по-чувствителен към динамиката на властта, манипулацията и дългосрочното въздействие на твърденията за злоупотреби. Сериалът не претендира да разреши тези въпроси, но подчертава защо наследството на Джаксън остава уникално оспорвано.

Тъй като музиката на Майкъл Джаксън продължава да предизвиква глобален интерес и по-късно тази година се очаква излизането на голям биографичен филм, документалната поредица ни напомня, че влиянието на певеца и противоречията около него остават неразделни. За зрителите въпросът вече не е само за вината или невинността, а за това как историята поглъща неудобните истини, които никога не избледняват напълно, пише "Marca".