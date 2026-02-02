ПП-ДБ отива при президента с искане, касаещо Борислав Сарафов

"Продължаваме промяната - Демократична България" ще отиде на консултации в Президентството за избор на служебен премиер с искане бъдещият служебен министър на правосъдието да предложи нов временно изпълняващ функциите главен прокурор. Това заяви в интервю за “Нещо повече” по БНР - Хоризонт съпредседателят на парламентарната група на ПП-ДБ Надежда Йорданова, част от ръководството на “Да, България”.

“Настояваме служебното правителство и служебният министър на правосъдието да предложат нов временно изпълняващ функциите главен прокурор. Борислав Сарафов трябва да си отиде от кабинета на главния прокурор незабавно и служебният министър на правосъдието трябва да започне тази процедура”, категорична е Йорданова.

Сарафов продължава да заема поста си извън мандат, поне според законовите поправки, които не му позволяват да е и.д. главен прокурор след 21 юли 2025 г. Не обаче и според Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която тълкува закона така, че обвинител №1 е бил в заварено положение и за него измененията не важат.

ПП-ДБ искат вето върху промените в Изборния кодекс

Народният представител от ПП-ДБ подчерта още, че парламентарната ѝ формация ще настоява президентът Илияна Йотова да наложи вето на промените в Изборния кодекс, лимитирали броя изборни секции в страни извън Европейския съюз до максимум 20. С това, по думите ѝ, ефективно се ограничават вече гарантирани граждански права за демократично участие: По идея на "Възраждане": Депутатите орязаха секциите в чужбина. Машините за гласуване остават принтери.

На въпрос от водещата относно промените в Конституцията, засягащи статута на служебното правителство, Йорданова отговори, че предложението да се избира служебен премиер от списък, или т. нар. “домова книга”, било дело на ГЕРБ. “Нашето предложение беше функциите на служебното правителство да се изпълняват от последния редовен кабинет, какъвто е преобладаващият модел в повечето западноевропейски демокрации”, каза още Йорданова, цитирана от пресцентъра на "Да, България".

Условията за изборите

Съпредседателят на парламентарната група на ПП-ДБ каза, че коалицията носи "огромна отговорност" към стотиците хиляди протестиращи, свалили правителството на Росен Желязков през декември 2025 година. Формацията ще се бори "срещу завладяната държава, за независима съдебна власт и за провеждането на честни парламентарни избори", добави тя.

“Трябва да проявим политическа зрялост и да изпълним тази задача. Преговорите между политически партньори в коалиция са нещо нормално. Трябва да се постигне коалиционно споразумение и да се реши формулата за явяване на избори. За да постигнем решение, трябва да проведем преговори и това е най-нормалното и демократично нещо, което се случва в демократичния пейзаж”, подчерта бившият правосъден министър.

“Условията, при които предстои да се явим на избори, са различни от онези на 27 октомври 2024 година. Много неща се случиха, появява се и нов играч на парламентарната арена. Това е още една допълнителна причина много ясно да си изговорим какво казваме като коалиция на избирателите ни, какъв отбор им представяме и колко способен е той да защити съответните приоритети”, заключи Йорданова, визирайки появата на Румен Радев на политическия терен.

