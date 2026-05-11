Кметът на Русе обсъди с президента на Федерацията по лека атлетика строежа на модерна лекоатлетическа зала

Кметът на Русе Пенчо Милков се срещна днес с президента на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов. Основен акцент в разговорите беше възможността за изграждане на модерна лекоатлетическа зала от европейски мащаб в крайдунавския град.

Милков подчерта, че Русе заслужава спортна инфраструктура на най-високо европейско ниво. „Нашите атлети и богатите традиции на града в леката атлетика са доказателство, че подобна инвестиция е стратегически важна. „Царицата на спортовете“ заслужава своя нов дом в Русе. Няма да се спрем пред трудностите и ще работим активно с федерацията за тази наша цел“, заяви Милков.

В дискусията се включиха още заместник-кметът Борислав Рачев, председателят на СЛАК „Дунав“ Евгени Игнатов, членът на Управителния съвет на клуба Николай Денев, както и легендарната българска спринтьорка Анелия Нунева-Вечерникова. Срещата очерта мащабите на проекта като ключов фактор за икономическото и спортното развитие на Русе, утвърждавайки региона като модерен център за високо спортно майсторство на международно ниво.

Георги Павлов представи идеен проект за бъдещата зала и благодари на кмета за дългогодишната подкрепа към местните клубове и към леката атлетика.

Милков изрази увереност, че с добра координация и последователна работа този проект има реален потенциал да се реализира. Срещата завърши с обща позиция за пълен синхрон в действията и усилията на Община Русе и на Българската федерация по лека атлетика.