"Няма да стане с магическа пръчка": Бивш шеф на КЗП за високите цени и решенията

Необходими са дългосрочни, стратегически и комплексни мерки за овладяване на цените. Не бива да очакваме, че с магическа пръчка ще се стигне до поевтиняване. Редица фактори, които са извън нашия пазар, влияят върху инфлационния натиск. Това каза пред БНР Димитър Маргаритов, бивш председател на Комисията за защита на потребителите и бивш зам.-министър на икономиката.

Очаква се "Прогресивна България" да внесе в Народното събрание законопроекти, които целят овладяването им и даване на повече възможности за действие в тази посока на регулаторните органи.

ОЩЕ: Йотова към новата власт: Веднага трябват мерки срещу космическите цени на плодове и зеленчуци

"За първи път от четири години имаме възможност да сложим на масата дългосрочни мерки. Това, което се случваше през последните години, беше по-скоро ситуационна реакция. Обзело ме е вълненение, че ще има воля да се направи нещо, което да даде по-стратегически и дългосрочен ефект върху пазара. Не просто утре цените на бензина да спаднат с няколко цента, а да видим, че пазарната среда позволява нормални взаимоотношения между търговци, производители и потребители", каза той.

По думите му реформата не трябва да бъде ограничавана само до въвеждането на нови правомощия на регулаторите и увеличаване на санкции. Трябва да се погледне по-дълбоко в същината на функционирането на тези институции в последните години.

ОЩЕ: Петър Ганев: Инфлацията у нас се подхранва от държавните разходи

"Търговците, които се изкушават да използват нелоялни практики, да разберат, че нещо се е променило в механизмите на работа. Онова, което ще гарантира дългосрочното успокояване и нормализиране на пазарната среда, преминава през част от това системата да бъде подредена по нов начин", изтъка Маргаритов.

Според него е много важно законопроектите, които ще бъдат внесени, да бъдат подложени на обществено обсъждане.