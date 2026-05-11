Първи тест за Радев в ЕС: Избистря се 21-вият пакет от санкции срещу Русия

Руският "сенчест флот" отново е на прицела на Европейския съюз. Брюксел вижда възможност да подготви поредния кръг от санкции срещу Москва, а разпръснатата мрежа от остарели танкери с неясна собственост, използвани за превоз на руски петрол по целия свят, вероятно ще бъде основна цел, споделят европейски дипломати и служители пред Politico. Затягането на "винтовете" върху флота трябва да помогне да се прекъсне един от най-важните източници на приходи за Кремъл, както и да се увеличи натискът върху диктатора Владимир Путин да отстъпи от максималистичните си искания във всяко едно бъдещо мирно споразумение за Украйна.

21-вият пакет се очаква до месец-два: какво ще включва?

Очакваният в края на юни или началото на юли 21-ви пакет от санкции вероятно ще бъде насочен и срещу руски банки, финансови институции и военнопромишлени компании.

Твърди се, че ще бъдат набелязани и фирми, продаващи откраднато украинско зърно - информацията е на седем служители на ЕС и дипломати, запознати с дискусиите.

Те виждат също така възможност да се пристъпи към санкции, които преди това бяха блокирани от унгарското правителство на Виктор Орбан, който вече официално е извън властта за сметка на доскорошния опозиционен лидер Петер Мадяр. Сред тези наказателни мерки са санкции, насочени срещу висши членове на Руската православна църква, по-специално нейния лидер патриарх Кирил - близък съюзник на Путин, който възхвалява инвазията в Украйна.

Европейската комисия може също да възроди идеята за забрана на морските услуги за руски кораби, която досега беше блокирана от Малта и Гърция, твърди един от цитираните дипломати.

„След изборите в Унгария се наблюдава нов импулс“ за налагане на санкции, заяви ръководителят на външната политика и политиката на сигурност на ЕС Кая Калас пред репортери след неотдавнашната среща в Люксембург. „Трябва да преразгледаме санкциите, които са били обсъждани, но не са били одобрени, но също така трябва да пристъпим към приемането на новия пакет от санкции", добави тя.

При гласуване на нови наказателни мерки ще се види и позицията на встъпилия в длъжност български премиер Румен Радев, който в ролята си на президент критикуваше доставките на оръжие за Украйна и който каза след изборната победа на "Прогресивна България", че се застъпва за връщане на диалога с Русия.

Да се удари Русия, докато икономиката ѝ е в най-лошото си състояние от началото на войната

Мисленето в Брюксел е просто – икономиката на Русия е „в най-лошото си състояние от началото на войната", казва висш служител на ЕС. „Наистина е моментът да се настоява за повече, защото Русия не се справя добре": Руската икономика се сви през първото тримесечие.

Русия страда от „статичен инфлационен шок“, заяви пред Politico еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис. „Ето защо в нашите ангажименти в рамките на Г-7 и в двустранните контакти с представители на САЩ ние много наблягаме, че сега не е моментът да отслабваме натиска върху Русия".

Украйна, обвинена от американския президент Доналд Тръмп, че не разполага с никакви „козове“ в преговорите си с Русия, сега има далеч по-голямо влияние, отколкото дори преди година, твърдят официални представители. Те посочват наскоро договорения заем от ЕС в размер на 90 милиарда евро, напредъка на Украйна на бойното поле, способността на страната да произвежда свои собствени оръжия за далечно разстояние и психологическия ефект от прекъсването на честванията на Парада на победата в Москва на 9 май като фактори, допринасящи за положителната динамика.

„90-те милиарда евро и санкциите дават резултат, това дава импулс и поставя Украйна в много по-добра позиция“, заявява високопоставен служител по националната сигурност от страна членка на НАТО.

Калас и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен са решени да удвоят този импулс и „искат голям пакет“ от санкции, добавя втори високопоставен служител на ЕС, пряко ангажиран в подготовката.

Лятно мирно споразумение?

В понеделник, когато външните министри на страните от ЕС се съберат в Брюксел, Кая Калас ще обяви санкции срещу десетки руснаци, които са улеснили отвличането на украински деца. Но дискусиите по 21-вия пакет от санкции тепърва започват, като министрите просто трябва да дадат първоначален принос.

Съюзниците на Украйна твърдят, че един силен удар през лятото би могъл да работи в полза на Киев, тъй като новият унгарски премиер Петер Мадяр вече е на власт, в Иран може да има трайно примирие, а междинните избори в САЩ през ноември биха могли да пренасочат вниманието на американците към мирния процес в Украйна.

В петък украинският президент Володимир Зеленски заяви, че очаква пратениците на Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър - да отидат в Киев в края на пролетта. Такова посещение, което засега не е потвърдено, би било първото от месеци насам, при което САЩ се ангажират сериозно с мирния процес между Русия и Украйна.

„Сега трябва да натискаме“, заяви Мика Аалтола, финландски член на Европейския парламент, който посочи „невероятните резултати“ на Украйна на бойното поле като ключов фактор за промяната в нагласите относно преговорната позиция на Украйна.

По-голяма отговорност на Европа

В интервю за вестник Welt am Sonntag, част от мрежата на Axel Springer Global Reporters Network, германският външен министър Йохан Вадефул заяви: „Ние сме готови да поемем по-голяма отговорност и в момента обсъждаме това със САЩ и Украйна".

Опитът на Европа да се включи в преговорите се фокусира върху т.нар. формат E3, който включва Франция, Германия и Обединеното кралство. „Правим нов опит да се включим отново в преговорите“, заяви Вадефул, докато във Financial Times се появи информация, че ЕС наистина обмисля преки преговори с Путин. От Кремъл заявиха, че диктаторът е готов да разговаря с всеки, но няма да звъни пръв. Украинският президент Володимир Зеленски пък обяви във вечерното си видеообръщение на 10 май: "Владимир Путин най-после е готов за реални срещи".

Други съюзници на Украйна също са готови да застанат зад Киев. „Ще продължим да стоим рамо до рамо с ЕС и другите партньори в подкрепата на отбраната и устойчивостта на Украйна", заяви норвежкият външен министър Еспен Барт Ейде пред Politico, добавяйки, че такава подкрепа е „спешна“.