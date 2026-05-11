Първи тест за Радев в ЕС: Избистря се 21-вият пакет от санкции срещу Русия

11 май 2026, 9:59 часа
Снимка: kremlin.ru
Руският "сенчест флот" отново е на прицела на Европейския съюз. Брюксел вижда възможност да подготви поредния кръг от санкции срещу Москва, а разпръснатата мрежа от остарели танкери с неясна собственост, използвани за превоз на руски петрол по целия свят, вероятно ще бъде основна цел, споделят европейски дипломати и служители пред Politico. Затягането на "винтовете" върху флота трябва да помогне да се прекъсне един от най-важните източници на приходи за Кремъл, както и да се увеличи натискът върху диктатора Владимир Путин да отстъпи от максималистичните си искания във всяко едно бъдещо мирно споразумение за Украйна.

21-вият пакет се очаква до месец-два: какво ще включва?

Очакваният в края на юни или началото на юли 21-ви пакет от санкции вероятно ще бъде насочен и срещу руски банки, финансови институции и военнопромишлени компании.

Твърди се, че ще бъдат набелязани и фирми, продаващи откраднато украинско зърно - информацията е на седем служители на ЕС и дипломати, запознати с дискусиите.

Снимка: iStock

Те виждат също така възможност да се пристъпи към санкции, които преди това бяха блокирани от унгарското правителство на Виктор Орбан, който вече официално е извън властта за сметка на доскорошния опозиционен лидер Петер Мадяр. Сред тези наказателни мерки са санкции, насочени срещу висши членове на Руската православна църква, по-специално нейния лидер патриарх Кирил - близък съюзник на Путин, който възхвалява инвазията в Украйна.

Европейската комисия може също да възроди идеята за забрана на морските услуги за руски кораби, която досега беше блокирана от Малта и Гърция, твърди един от цитираните дипломати.

„След изборите в Унгария се наблюдава нов импулс“ за налагане на санкции, заяви ръководителят на външната политика и политиката на сигурност на ЕС Кая Калас пред репортери след неотдавнашната среща в Люксембург. „Трябва да преразгледаме санкциите, които са били обсъждани, но не са били одобрени, но също така трябва да пристъпим към приемането на новия пакет от санкции", добави тя.

Снимка: Getty Images

При гласуване на нови наказателни мерки ще се види и позицията на встъпилия в длъжност български премиер Румен Радев, който в ролята си на президент критикуваше доставките на оръжие за Украйна и който каза след изборната победа на "Прогресивна България", че се застъпва за връщане на диалога с Русия.

Да се удари Русия, докато икономиката ѝ е в най-лошото си състояние от началото на войната

Мисленето в Брюксел е просто – икономиката на Русия е „в най-лошото си състояние от началото на войната", казва висш служител на ЕС. „Наистина е моментът да се настоява за повече, защото Русия не се справя добре": Руската икономика се сви през първото тримесечие.

Русия страда от „статичен инфлационен шок“, заяви пред Politico еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис. „Ето защо в нашите ангажименти в рамките на Г-7 и в двустранните контакти с представители на САЩ ние много наблягаме, че сега не е моментът да отслабваме натиска върху Русия".

Украйна, обвинена от американския президент Доналд Тръмп, че не разполага с никакви „козове“ в преговорите си с Русия, сега има далеч по-голямо влияние, отколкото дори преди година, твърдят официални представители. Те посочват наскоро договорения заем от ЕС в размер на 90 милиарда евро, напредъка на Украйна на бойното поле, способността на страната да произвежда свои собствени оръжия за далечно разстояние и психологическия ефект от прекъсването на честванията на Парада на победата в Москва на 9 май като фактори, допринасящи за положителната динамика.

„90-те милиарда евро и санкциите дават резултат, това дава импулс и поставя Украйна в много по-добра позиция“, заявява високопоставен служител по националната сигурност от страна членка на НАТО.

Калас и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен са решени да удвоят този импулс и „искат голям пакет“ от санкции, добавя втори високопоставен служител на ЕС, пряко ангажиран в подготовката.

Лятно мирно споразумение?

В понеделник, когато външните министри на страните от ЕС се съберат в Брюксел, Кая Калас ще обяви санкции срещу десетки руснаци, които са улеснили отвличането на украински деца. Но дискусиите по 21-вия пакет от санкции тепърва започват, като министрите просто трябва да дадат първоначален принос.

Съюзниците на Украйна твърдят, че един силен удар през лятото би могъл да работи в полза на Киев, тъй като новият унгарски премиер Петер Мадяр вече е на власт, в Иран може да има трайно примирие, а междинните избори в САЩ през ноември биха могли да пренасочат вниманието на американците към мирния процес в Украйна.

Снимка: iStock

В петък украинският президент Володимир Зеленски заяви, че очаква пратениците на Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър - да отидат в Киев в края на пролетта. Такова посещение, което засега не е потвърдено, би било първото от месеци насам, при което САЩ се ангажират сериозно с мирния процес между Русия и Украйна.

„Сега трябва да натискаме“, заяви Мика Аалтола, финландски член на Европейския парламент, който посочи „невероятните резултати“ на Украйна на бойното поле като ключов фактор за промяната в нагласите относно преговорната позиция на Украйна.

По-голяма отговорност на Европа

В интервю за вестник Welt am Sonntag, част от мрежата на Axel Springer Global Reporters Network, германският външен министър Йохан Вадефул заяви: „Ние сме готови да поемем по-голяма отговорност и в момента обсъждаме това със САЩ и Украйна".

Опитът на Европа да се включи в преговорите се фокусира върху т.нар. формат E3, който включва Франция, Германия и Обединеното кралство. „Правим нов опит да се включим отново в преговорите“, заяви Вадефул, докато във Financial Times се появи информация, че ЕС наистина обмисля преки преговори с Путин. От Кремъл заявиха, че диктаторът е готов да разговаря с всеки, но няма да звъни пръв. Украинският президент Володимир Зеленски пък обяви във вечерното си видеообръщение на 10 май: "Владимир Путин най-после е готов за реални срещи".

Други съюзници на Украйна също са готови да застанат зад Киев. „Ще продължим да стоим рамо до рамо с ЕС и другите партньори в подкрепата на отбраната и устойчивостта на Украйна", заяви норвежкият външен министър Еспен Барт Ейде пред Politico, добавяйки, че такава подкрепа е „спешна“.

