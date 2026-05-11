Германия отхвърли идеята Шрьодер да посредничи за край на войната в Украйна

Германският министър на европейските въпроси Гюнтер Крихбаум отхвърли коментарите на руския диктатор Владимир Путин, че бившият германски канцлер Герхард Шрьодер би могъл да бъде посредник в търсенето на изход от войната в Украйна, съобщи Reuters. "В миналото той не направи точно всичко, което е необходимо, за да може да действа като неутрален посредник, като честен посредник, така да се каже", заяви Крихбаум, който е в Брюксел за днешната среща на външните министри на ЕС.

"Той е, и със сигурност е бил, силно повлиян от Путин. Близките приятелства може и да са легитимни навсякъде по света, но те не помагат човек да бъде смятан за безпристрастен посредник", добави той.

По-рано върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас също отхвърли направеното от Кремъл предположение, че бившият германския канцлер Герхард Шрьодер би могъл да представлява Европа в бъдещи преговори с Москва.

"Не би било много мъдро… да даваме на Русия правото да избира преговарящ от наше име", заяви Калас пред журналисти в Брюксел при пристигането си за днешната среща на външните министри на ЕС.

В събота Путин каза в отговор на журналистически въпрос, дали е готов да участва в преговори за мир с европейците, че за него Шрьодер е "за предпочитане" при воденето на подобен диалог.