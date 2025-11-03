Кметът на Русе откри първия Отворен турнир по джудо „Кано - Русе 2025"

Кметът на община Русе Пенчо Милков даде началото днес на първия Отворен турнир по джудо „Кано – Русе 2025“, организиран от едноименния спортен клуб. Събитието, проведено в зала „Дунав“, събра над 300 млади джудисти от 19 клуба от цялата страна. Те се състезават в различни възрастови категории – от най-малките на 4–5 години до 15-годишните юноши и девойки.

В приветствието си кметът подчерта, че турнирът обединява млади спортисти, изпълнени с енергия, воля и стремеж към победа. „Гледам ви, млади борци, и виждам решителност в очите ви, страст в сърцата ви и готовност да дадете всичко от себе си. Именно такива моменти ни правят горди! Вие сте доказателството, че с упорит труд, вяра в себе си и подкрепата на вашите треньори и семейства, всяка цел е постижима“, каза Милков. Той благодари на организаторите за положените усилия и пожела на председателя на клуба сенсей Пламен Георгиев този престижен турнир да се превърне в традиция за Русе.

Сред официалните гости на откриването бяха Христо Маев – генерален секретар на Българската федерация по джудо, д-р Росица Георгиева – началник на Регионалното управление на образованието, Лачезар Иванов – директор на ОП „Спортни имоти“, директорът на Спортното училище Евгени Недев, както и майстори на спорта, многократни шампиони на България, заслужили треньори и бивши състезатели по джудо. Музикален поздрав към публиката поднесе 6-годишният гайдар Александър Калоян Колев, а Дария Стефанова изпълни националния химн на България.

„Организацията на подобен турнир е истинско предизвикателство – необходими са много време, труд и ресурси. Затова искам да изразя огромната си благодарност към Община Русе, Българската федерация по джудо и местния бизнес за оказаната подкрепа. Всички заедно доказахме, че когато има желание и единство, нещата се случват“, сподели сенсей Георгиев при откриването.

Надпреварата се провежда в 65 категории. За отличените състезатели са подготвени 65 златни, 65 сребърни и 120 бронзови медала. Тази година турнирът ще се състои в рамките на един ден, а амбицията на организаторите е през следващото издание той да придобие международен статут и да бъде в двудневен формат, обхващащ всички възрастови групи.