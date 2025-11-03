Войната в Украйна:

Малък самолет се разби в Бразилия (ВИДЕО)

03 ноември 2025, 17:06 часа 149 прочитания 0 коментара
Малък самолет се разби в Бразилия (ВИДЕО)

Един човек загина, а друг беше сериозно ранен след като малък самолет се разби в селска част на щата Токантинс в Северна Бразилия, съобщиха китайската държавна информационна агенция "Синхуа", позовавайки се на местни медии. Според полицията в Токантинс, самолетът се е разбил в събота вечер, докато е прелитал над община Фатима. Властите съобщиха, че 56-годишният пилот на самолета Диомедио Айрес да Силва Фильо е загинал, а другият пътник в самолета е хоспитализиран и е в тежко състояние. 

В социалните мрежи се появиха кадри от инцидента. 

Подобен инцидент

Припомняме, че през февруари двама души загинаха след като малък самолет се разби на оживен път и се сблъска с автобус в Сао Пауло, Южна Бразилия, оставяйки овъглени части от самолета разпръснати по магистралата, съобщи тогава CNN. Двама души в самолета са изгорели до смърт, според военната полиция. Шестима други са ранени, включително мотоциклетист и жена в автобуса, които са били ударени от летящи отломки.

През лятото на 2024 г. пък пътнически самолет с 62-ма души на борда се  разби в щата Сао Пауло, Бразилия. На кадрите се виждаше как той пада, а после - голяма горяща площ и дим, излизащ от самолета. Местната пожарна служба потвърди, че самолетът е паднал в град Винхедо.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

След това президентът на страната обяви тридневен траур. ОЩЕ: Обявиха тридневен траур в памет на жертвите в Бразилия

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Самолетна катастрофа Бразилия загинали малък самолет
Още от Балкани
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес