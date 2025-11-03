Войната в Украйна:

Bloomberg: Китай постави на пауза сериозна част от вноса си на руски петрол

03 ноември 2025, 15:12 часа 510 прочитания 0 коментара
Петролните рафинерии в Китай започнаха да избягват доставки на руски петрол, след като американският президент Доналд Тръмп наложи санкции на руските петролни гиганти "Лукойл" и "Роснефт". Китайските държавни петролни колоси Sinopec и PetroChina Co. остават настрана, след като отмениха доставката на някои товари с руски суров петрол. По-малките частни рафинерии в Китай също се въздържат, страхувайки се да не станат обект на директни санкции по вторична линия като тези, пред които е изправена Shandong Yulong Petrochemical Co., която наскоро беше поставена в черен списък от Обединеното кралство и Европейския съюз, коментира Bloomberg.

Консултантската компания Rystad Energy AS изчислява, че около 400 000 барела на ден или до 45% от общия внос на петрол в Китай от Русия сега е "на пауза". Русия се утвърди като най-големия чуждестранен доставчик на Китай, защото петролът ѝ е с толкова големи отстъпки заради санкциите, наложени от Запада след инвазията в Украйна. САЩ и Европа сега засилват тези санкции, както срещу руските производители, така и срещу техните клиенти, в опит да спрат войната, като задушат приходите на Кремъл от петрол. Китай е най-големият вносител на суров петрол в света и всякакви ограничения върху снабдяването от съседния му район вероятно ще работят в полза на други доставчици. Отваря се място САЩ, които се споразумяха за знаково търговско примирие с Пекин на среща миналата седмица между президентите Доналд Тръмп и Си Дзинпин. 

За Москва санкциите не са пълна загуба - влезли под санкционни удари купувачи се обвързват още по-силно с руския петрол, защото нямат други опции. Като цяло обаче пазарът е наситен поне до края на годината и за руското черно злато ще е по-трудно да пробие в Китай, след като там има и данъчни промени, насърчаващи ползването на други суровини като енергоизточници. Отделно, срещата между Тръмп и Си остави неяснота за китайския енергиен бизнес какво точно да прави с руския петрол, тъй като нямаше общо категорично изявление по темата.

Източник: Bloomberg

Ивайло Ачев
Китай война Украйна санкции Русия руски петрол
