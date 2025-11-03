Любопитно:

Трафикантите се изхитриха: Вече превозват мигранти на луксозни яхти

Мъж е арестуван за контрабанда на мигранти към гръцки острови. Той е задържан след съвместна операция на Националната разузнавателна служба (EYP) и Гръцката брегова охрана, предаде гръцкото издание Kathimerini.

Според разследващите, той и неговите сътрудници са използвали луксозни яхти, организиращи фалшиви „парти“ круизи, за да превозват мигранти до космополитни дестинации като Миконос и Санторини, като са таксували между 8 000 и 10 000 евро на човек.

Мигрантите са били скрити в кабини, докато бляскави жени от Източна Европа са се представяли за гости, за да не предизвикат подозрение.

Гръцкото разузнаване  наблюдаваше заподозрения от 2020 г., като наблюдението се засили през последните месеци. Мъжът, за когото се съобщава, че е сирийски гражданин с шведски документи за пътуване, е живял със семейството си в луксозен дом в южните предградия на Атина.

Германските власти наскоро издадоха международна заповед за арест заради участието му в по-широка мрежа за трафик на хора, което доведе до ареста му преди няколко дни. ОЩЕ: Десетки мигранти загинаха при корабокрушение край Тунис

Деница Китанова
