Еврокомисар към България: Запазете разумната фискална политика и след въвеждане на еврото

Разумната фискална политика, която България провежда последователно от 1997 г. досега трябва да се запази и надгради върху вече постигнатите резултати след въвеждането на еврото. Това каза Еврокомисарят по икономиката и производителността Валдис Домбровскис в интервю за БТА. Той подчерта, че подготовката на страната за присъединяване към еврозоната върви по план и поздрави България за упоритата и дисциплинирана работа при изпълнението на критериите.

Осезаеми ползи от еврото

"С радост отбелязвам, че цялостната подготовка от страна на българските институции за присъединяването към еврозоната върви по план – съгласно вашия график за въвеждането на еврото", каза Домбровскис.

Според него приемането на еврото ще донесе осезаеми ползи за гражданите и бизнеса – премахване на разходите за обмяна на валута, по-лесни трансгранични плащания, по-голяма прозрачност на цените и по-добър достъп до финансиране.

"То ще допринесе и за стимулиране на търговията, инвестициите и създаването на работни места. Наред с това еврото ще даде на България по-значима роля в структурите за вземане на решения в еврозоната като Европейската централна банка и Еврогрупата. Еврото ще улесни пътуванията на българите, а туристите с по-голяма лекота ще се наслаждават на българското гостоприемство. Еврото ще утвърди България като инвестиционна и туристическа дестинация – виждаме го ясно от примера на Хърватия", посочи Домбровскис.

В контекста на дигиталната трансформация той посочи, че цифровото евро ще гарантира постоянен достъп на гражданите на еврозоната до публични средства в дигиталната ера, Домбровскис допълни, че ЕС трябва да надгради постигнатия напредък, за да бъде постигнат общ подход по проекта до края на годината по време на датското ротационно председателство.

