Министерството на финансите публикува историческия първи бюджет в евро

03 ноември 2025, 17:56 часа 242 прочитания 0 коментара
От Министерството на финансите официално публикуваха разчетите на Бюджет 2026. Той се очаква да бъде внесен до края на седмицата в Народното събрание и ще е първият, който ще бъде изцяло в евро с оглед на влизането на страната ни в еврозоната от 1 януари догодина.

Предвиденият бюджетен дефицит в първия ни бюджет в евро е 3,857 млрд. евро - точно 3% от БВП. Превидените приходи са в размер на 31,283 млрд. евро, докато разходите са 17,676 млрд. евро.

В разходната част обаче влизат и бюджетните трансфери – общо 16,254 млрд. евро, като тук влизат държавното обществено осигуряване (ДОО) с 6,329 млрд. евро, общините – 5,107 млрд. евро и бюджета на НЗОК – 2,378 млрд. евро. Вноската ни в Европейския бюджет е 1,209 млрд. евро. Още: "Данъци и осигуровки не се вдигат от ноември за януари": Журналист с критики към Бюджет 2026

Основни числа

Максималният размер на държавния дълг към края на 2026 г. е определен на 37,6 млрд. евро, а допустимият нов дълг – 10,44 млрд. евро, включително 3,26 млрд. евро заем по европейската програма SAFE за укрепване на отбранителната индустрия.

Фискалният резерв трябва да бъде не по-малък от 2,4 млрд. евро.

Общините ще получат 4,53 млрд. евро обща субсидия за делегираните от държавата дейности и още 255 млн. евро за капиталови разходи. Предвидени са и 42,2 млн. евро трансфери за достигане на минималната работна заплата в местните дейности. Още: Правителството обяви кога Бюджет 2026 влиза в парламента

Социална политика

За социални плащания и подкрепа на домакинствата са отделени значителни средства. Средномесечният доход за семейни помощи се определя на 466 евро, а помощите за деца ще бъдат между 26 и 90 евро, според броя на децата.

Минималната работна заплата не е конкретно упомената, но заложените средства подсказват очаквано увеличение през годината. Още: Рая Назарян: Ротацията мина плавно, Бюджет 2026 е по-скоро консервативен

Приоритетни сектори

  • Министерство на труда и социалната политика – 2,3 млрд. евро
  • Министерство на здравеопазването – 703,6 млн. евро, от които половината за персонал
  • Министерство на образованието и науката – 833,4 млн. евро
  • Министерство на земеделието и храните – 209,8 млн. евро
  • Министерство на туризма – 14,7 млн. евро

Държавата ще финансира БНТ с 51,4 млн. евро, БНР с 36,6 млн. евро и БТА с 10,2 млн. евро.

В актуализираната бюджетна прогноза за периода 2026 – 2028 година е посочено, че икономическият растеж на България за първата половина на 2025 година е стигнал 3,2%. Потреблението на домакинствата е скочило с 8%, публичното потребление – с 10,4%, обаче износът на стоки и услуги е намалял с 4,2% на годишна база, а вносът се е увеличил с 3,3%. Най-много работни места като увеличение е дал строителният сектор, както и секторът на услугите – 5,2% и 4,2% ръст. Промишленият и аграрният сектор се свиват – от 2022 година без прекъсване. Безработицата е 3,8%. И още – реалната ни производителност е 1,1%, докато увеличението на доходите е 11,1%. Още: Атанас Зафиров: Бюджет 2026 няма да счупи държавата

Инфлацията е 4,1%, като 75% от ръста се пада на цените на храните.

Интересна прогноза - очаква се спад в цената на петрола през следващите две години. През 2025 година за европейския сорт "Брент" нашето финансово министерство предвижда средна цена от 70 долара за барел, за 2026 година - 66,2 долара за барел, за 2028 година - 65,9 долара за барел. При природния газ се предвижда средно повишение на цената от 9,2% през 2025 г., последвано от поевтиняване в годините до края на прогнозния хоризонт, по-съществено през 2026 г. с 14,2%.

Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
