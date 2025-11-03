Иран „не бърза“ да възобнови ядрените преговори със САЩ

"Иран не бърза да възобнови преговорите със Съединените щати относно ядрената си програма", заяви външният министър на Техеран пред Ал Джазира. Иран остава готов да започне непреки преговори с Вашингтон, ако САЩ изберат да разговарят „от равноправна позиция, основана на взаимен интерес“, заяви външният министър Абас Арагчи. Длъжностното лице също така заяви, че в региона се развива критично „споделено разбирателство“ относно Израел.

Условията на САЩ и Техеран

Дипломат номер 1 на Техеран коментира, че условията на САЩ за възобновяване на преговорите, които според съобщенията включват акцент върху директните преговори, нулево обогатяване на уран и ограничения върху ракетните запаси на Иран и подкрепата му за регионалните съюзници – са „нелогични и несправедливи“.

"Това прави преговорите несъстоятелни", предположи той.

Според него обаче САЩ изглежда не бързат, което се отнася и до Иран.

Настояването на Арагчи идва въпреки натиска от повторно наложените санкции на ООН и други предизвикателства, пред които е изправен иранският елит.

Какво е положителното за Израел

Вместо това, външният министър заяви, че според него регионалната динамика се обръща срещу Израел, най-близкият съюзник на САЩ в Близкия изток. „Понякога казвам на приятелите си, че г-н Нетаняху е военнопрестъпник, който е извършил всякакви зверства, но е направил нещо положително, доказвайки на целия регион, че Израел е основният враг, а не Иран, нито която и да е друга държава“, каза Арагчи, визирайки израелския премиер.

Коментарите дойдоха два дни след като главният дипломат на Оман за първи път публично се присъедини към хора от неодобрение, насочен към Нетаняху и неговото твърдолинейно правителство. ОЩЕ: "Заплаха за мира": Иран атакува САЩ заради ядрените оръжия