Нов скандал с Бритни Спиърс: Защо Instagram профилът ѝ изчезна след опасно шофиране (ВИДЕО)

На 2 ноември 2025 г. феновете на поп иконата Бритни Спиърс са забелязали, че нейният официален профил в Instagram е изчезнал. При опит за достъп платформата се показва съобщение, че "страницата не е налична". Към момента не е ясно дали акаунтът е бил изтрит лично от Спиърс или временно деактивиран от Instagram. Това не е първият подобен случай - певицата вече няколко пъти е изчезвала от социалните мрежи през последните години.

Подробности от случилото се

Изчезването на профила идва след серия от тревожни видеа и публикации, които породиха безпокойство сред феновете. В разпространен видео запис онлайн певицата Бритни Спиърс е заснета след вечеря в ресторант, в района на Тузън Оукс, Калифорния, зад волана на черен автомобил. Записът показва как колата ѝ извършва внезапни U-обръщания, навлиза в насрещното движение, дори се отклонява в пътната лента за велосипеди, като свидетели твърдят, че "почти е блъснала своя приятелка" при излизане от паркинга, пишат от "Enstarz".

😳 Drunk Britney Spears spotted driving in oncoming traffic🗣️The Daily Mail published a video of the singer drinking at a bar with a woman. After a fun night out, Britney Spears got behind the wheel of her car while intoxicated and drove away. ⚡️⚡️⚡️The video shows Spears running… pic.twitter.com/01XmXyrufw — mặt🌓trăng (@Ay911Moon) October 25, 2025

По информация от "Page Six", мениджърът на ресторанта, в който е вечеряла изпълнителката, е заявил пред "Us Weekly", че Спиърс "не е била пияна и не е поръчвала алкохол" по време на вечерята, а е била спокойна и приятелски настроена".

Периодът около изчезването на профила съвпадна с медийния шум около мемоарите на бившия ѝ съпруг Кевин Федърлайн. В тях той отправя редица критики към Спиърс, свързани с родителството и поведението ѝ в миналото.

Britney Spears deletes Instagram account after terrifying family with erratic behavior https://t.co/IbQv1CHZgZ pic.twitter.com/iBHUR7NRcy — Page Six (@PageSix) November 3, 2025

Досега няма официално изявление нито от самата Спиърс, нито от нейните представители. Не е известно дали акаунтът е временно деактивиран или напълно изтрит.

Профилът ѝ в платформата X (Twitter) обаче остава активен, макар и без нови публикации от няколко седмици.

Фенове по цял свят изразяват тревога и отправят призиви към медиите да подхождат с внимание към темата, като напомнят за дългогодишната борба на Спиърс с натиска на публичността.