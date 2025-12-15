Кметът на Русе ще защитава местните власти в Съвета на Европа

Кметът на община Русе Пенчо Милков ще бъде част от състава на българската делегация в Конгреса на местните и регионалните власти в Съвета на Европа. Той е сред шестимата български представители за мандат 2026-2031 г. Решението беше одобрено днес от Министерския съвет, който актуализира процедурата за определяне състава на българската национална делегация.

Избирането на Милков в престижната европейска институция е признание за неговия принос в развитието на местното самоуправление и утвърждава Русе като важен партньор в международните процеси на местно ниво. Участието на представители на българските общини в Конгреса е важно направление в международната дейност на органите на местното самоуправление, което допринася за подобряване на управлението на местно ниво и развитие на местната демокрация.

Наред с кмета на Русе, в състава на делегацията са включени още петима кметове: Костадин Димитров - кмет на община Пловдив, Галина Стоянова - кмет на община Казанлък, Галя Захариева - кмет на община Нова Загора, Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, и Елена Балтаджиева - кмет на община Каварна.

Съставът на българската национална делегация е определен в координация с Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) в съответствие с изискванията на ревизираната Харта на Конгреса.