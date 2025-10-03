Наводнени улици и паднали дървета в Пловдив

В Пловдив пет екипа на Общинско предприятие (ОП) „Чистота“ отводняват улици, а седем екипа на ОП „Градини и паркове“ отстраняват паднали дървета, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация, цитирани от БТА.

Директорът на ОП „Чистота“ инж. Десислава Георгиева съобщи, че пет аварийни екипа са на терен в момента и реагират на сигнали на граждани. Служителите до 3 часа сутринта са обработили десетки сигнали за отводняване на улици по време на интензивния дъжд. Инж. Десислава Георгиева призова пловдивчани да съобщават за проблеми на горещия телефон на ОП „Чистота“ – 032/675 817.

Два екипа на ОП „Градини и паркове“ са били също на терен през нощта и са отстранявали паднали дървета и клони на бул. „Шести септември“ и в район „Тракия“. До момента има над 20 сигнала, които се обработват от седем дежурни екипа на общинското предприятие. Няма пострадали хора. Голяма част от дърветата са здрави, но са съборени под напора на тежката листна маса, вследствие на поройния дъжд, коментира директорът на ОП „Градини и паркове“ Радина Андреева.

Проливният и продължителен дъжд в Пловдив наводни участък в район „Южен“ и затвори за движение отсечката от кръстовището на бул. „Кукленско шосе" и ул. „Индустриална“ до кръстовището на ул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Братя Бъкстон“.

