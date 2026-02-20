Кметът на Русе награди отличници от Спортното училище на патронния им празник

С тържествена церемония Спортното училище „Майор Атанас Узунов" в Русе почете деня на своя патрон. Сред гостите на събитието днес бяха кметът на община Русе Пенчо Милков, началникът на Регионалното управление на образованието д-р Росица Георгиева и директорът на ОП „Спортни имоти“ Лачезар Иванов.

В своето приветствие кметът поздрави учениците и педагогическия колектив, като припомни, че днес за тях е двоен празник – патронният празник на Спортното училище и 148 години от Освобождението на Русе. „Това е ден на чест, памет и гордост. Героите са пример за нас да отстояваме убежденията си, да се борим докрай и никога да не предаваме мечтите си. Скъпи ученици, победите започват с труд и постоянство, а всяка тренировка е малък урок по воля. Пожелавам Ви да станете повод нашият химн да звучи по целия свят“, заяви Милков. Той благодари на треньорите и преподавателите за търпението и усилията да изграждат характери, учейки децата как да губят с достойнство и как да побеждават с чест.

Поздравления поднесе и д-р Георгиева, която пожела на учениците да бъдат силни личности, подготвени за предизвикателствата, да продължават да печелят титли и медали, а дисциплината и спортният дух да бъдат техни водещи сили.

Кметът Пенчо Милков, д-р Росица Георгиева, Лачезар Иванов и директорът на Спортното училище Евгени Недев наградиха изявени ученици с постижения в учението и спорта.

Празникът завърши с хоро, на което се наредиха ученици и учители.