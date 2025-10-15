Община Русе осигури нов специализиран микробус за ЦНСТ „Вяра“

Центърът за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Вяра“ в Русе вече разполага с нов специализиран микробус, предоставен от Община Русе. Превозното средство беше официално предадено от заместник-кмета Димитър Недев, който поздрави екипа и обитателите на центъра и заяви, че превозното средство ще отвори нови възможности за развитието, образованието и пълноценното участие в обществения живот на децата и младежите, които живеят в центъра.

ЦНСТ „Вяра“ е една от шестте социални услуги, които Община Русе е възложила за управление на Сдружение „Дете и пространство“. В центъра живеят 13 деца и младежи в среда, близка до семейната – те посещават училище и дневни центрове, имат съседи, играят с приятели в квартала и участват в летни лагери и обществени събития.

Микробусът е оборудван за транспортиране на хора с увреждания и ще осигури по-голяма мобилност, сигурност и участие на децата и младежите в разнообразни дейности извън услугата. Той ще улесни достъпа им до дневните центрове „Мечо Пух“ и „Дъга“, до лекари и специалисти, както и участието им в образователни, рехабилитационни и културни инициативи. Превозното средство ще се използва и за организиране на излети, срещи и занимания, които подпомагат социализацията и личностното развитие на потребителите.

Новото превозно средство ще облекчи и ежедневната работа на специалистите и подкрепящия персонал – социални работници, ерготерапевт, медицинска сестра и детегледачки – като осигури по-лесна логистика при съпровождането на потребителите до различни институции и услуги.

От екипа на центъра споделят, че придобивката е възможност за повече пълноценни преживявания, за включване на децата и младежите в живота на общността и за по-качествена грижа.