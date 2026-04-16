Русе отбеляза делото на Стоян Михайловски с концерт и възстановка на създаването на химна „Върви, народе възродени“

С тържествено събитие на пл. „Княз Александър Батенберг“ пред СУ „Христо Ботев“ Русе отбеляза делото на Стоян Михайловски и създаването на химна „Върви, народе възродени“. Проявата беше уважена от министъра на културата Найден Тодоров, като в събитието се включиха кметът на община Русе Пенчо Милков, зам.-кметът Енчо Енчев, общински съветници, културни дейци, ученици, преподаватели и граждани.

Началото беше поставено с възстановка на събитията около създаването на химна, представена от Национално дружество „Традиция“ – клон Русе. Чрез „жива картина“ публиката бе пренесена в края на XIX век и символичната среща между автора на текста Стоян Михайловски и композитора Панайот Пипков.

Въздействащ момент от програмата беше участието на учениците от Професионалната гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“, които изпълниха текста на „Химна на Кирил и Методий“.

Кметът Пенчо Милков открои значението на химна като един от символите на националната ни идентичност:

„Тук, в нашия град, се ражда духовна сила – тази на нашия всеучилищен химн. Тя е жива връзка между поколенията. Наш дълг е да осмисляме думите на творбата не само на 24 май като ценност, която ни напомня, че знанието и единството са в основата на всяко развитие.“

Министърът на културата Найден Тодоров също подчерта значението на годишнината:

„Днес отбелязваме раждането на текст, превърнал се в символ на българската култура и духовност. Честваме и 170 години от рождението на Стоян Михайловски – личност, чието слово променя начина, по който възприемаме собственото си минало и културна идентичност. „Върви, народе възродени“ е нравствен ориентир, който ни припомня, че културата се гради върху знанието, паметта и споделените ценности, които ни правят общество.“

Той допълни, че българската култура се гради върху знанието и паметта.

В концертната програма се включиха Вокална група „Ботевски звезди“ при СУ „Христо Ботев“ с ръководител Наталия Константинова, които изпълниха песни, свързани с българската духовност и образование. Детският театрален състав „Сладурите“ към Общинския детски център за култура и изкуство представи драматизации по басни на Стоян Михайловски, припомняйки неговото творчество и принос към българската литература. Със своите изпълнения Детският хор „Дунавски вълни“ с диригент Весела Тодорова допринесе за празничната атмосфера и засили емоционалното въздействие на събитието.

В рамките на проявата бяха припомнени ключови моменти от живота на Стоян Михайловски – изтъкнат общественик, юрист, преподавател и писател, автор на текста на химна, създаден през 1892 г. в Русе. Беше отбелязана и ролята на Панайот Пипков, който композира музиката през 1901 г., превръщайки произведението в неизменна част от българската културна традиция.

Кулминация на събитието бе съвместното изпълнение на „Върви, народе възродени“ от участниците и публиката – символичен жест на признателност към делото на светите братя Кирил и Методий и към българската просвета и култура.