Запасните офицери наградиха кмета на Русе за приноса му към историческата памет на региона

С почетен кристален плакет бе удостоен кметът Пенчо Милков от Регионалния съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва в Русе. Отличието му беше връчено от председателя на РСОСЗР о.з. полковник Веселин Додев и от майор о.з. Евгени Алексиев, председател на клуб „Родолюбие" към съюза. Полковник Додев изтъкна последователната работа на Милков за съхраняване на историческото наследство на Русе. „С всеки свой проект и инициатива Вие доказвате, че истинският патриотизъм е в постоянната работа за благото на общността и в почитта към героите, дали живота си за Родината", заяви полковник Додев.

Майор о.з. Евгени Алексиев открои активната гражданска позиция на Милков и приноса му към запазването и популяризирането на българската история, култура и национално самосъзнание. Той припомни помощта, която запасните офицери винаги са получавали от местната власт и благодари за навременната подкрепа, която им е оказвана при организирането на патриотични инициативи и грижата за военни паметници.

Срещата продължи с обсъждане на бъдещи дейности, които запасните офицери са включили в плановете си. Майор Алексиев заяви, че на 18 декември се навършват 140 години от смъртта на капитан Марин Маринов, герой от Сръбско-българската война, и по този повод група русенци са изявили желание да се възстанови оригиналния му надгробен паметник. Беше дискутирана също изследователската работа на майор о.з. Алексиев по събирането на данни за всички загинали или безследно изчезнали войници през всичките войни в Русенско. В разговорите бяха предложени идеи за материали, които да бъдат включени в следващия брой на „Дунавски пристан" – издание на РСОСЗР. През май следващата година се предвижда да се направи мащабна историческа възстановка на кея с участието на представители на съюза. Тя ще бъде посветена на 150-ата годишнина от Априлското въстание и гибелта на Христо Ботев. Тези две знаменателни дати са посочени и на календара, издаден от съюза, и връчен на кмета от майор о.з. Алексиев.

Кметът Милков благодари за високата оценка и изрази готовността Общината да продължи да подкрепя инициативите на запасните офицери за съхраняване на историческата памет. „Това признание е отговорност да продължим да работим заедно за възпитаване на младите поколения в дух на родолюбие. Партньорството ни е ключово за изграждането на една по-отговорна и исторически осъзната общност“, заяви кметът.