Соловьов иска ядрен удар по Starlink - нищо, че ще унищожи и руски сателити (ВИДЕО)

Руският пропагандист и много известен телевизионен водещ Владимир Соловьов, който е под западни санкции за разпространение на лъжите и дезинформацията за Украйна на режима на руския диктатор Владимир Путин, стигна нови висоти на "чупене на тъпомера". Новият рекорд - Соловьов настоя Русия да използва ядрено оръжие срещу сателитите на интернет услугата Starlink на милиардера Илон Мъск.
Соловьов е категоричен, че Русия трябва да го направи, защото с помощта на Starlink се избивали руснаци. Къде мислите ще идат всички нови американски дронове, които ще се правят в заводите на Tesla, където досега се правеха автомобили? Руският пропагандист посочва и американската технологична компания Palantir в този контекст, защото тя сключи договор за доставка на безпилотни системи с изкуствен интелект с Украйна - ОЩЕ: Новата стратегическа цел на Украйна: По 50 000 убити руски войници месечно (ОБЗОР - ВИДЕО)
🚨Hey @elonmusk, how do you like this one? On Russian state TV, Putin's top propagandist is openly suggesting detonating a nuclear bomb in space to wipe out your Starlink satellites— NEXTA (@nexta_tv) February 2, 2026
Vladimir Solovyov straight-up says everything you've built is now "working in the interests of… https://t.co/2TTqTgbOJj pic.twitter.com/1QjXchNyBR
Един от събеседниците на Соловьов обаче му казва, че и Русия има сателитни проекти и използване на ядрено оръжие срещу Starlink може да навреди на тях. Телевизионният водещ веднага има какво да отговори: Налага се, ние и без това сме назад със сателитите и тази технология. Ако/като стане така, ще се върнем към познати форми на предване на информация като (пощенски) гълъби. Можело да няма руски ядрен удар, ако Мъск разреши и на Русия да ползва Starlink без ограничения.
Russian propagandist Vladimir Solovyov said a nuclear bomb should be detonated in space to destroy Starlink satellites if Elon Musk does not allow Russia to use the technology. He claimed Musk helps Ukraine kill over 50,000 Russians monthly and said losing satellites would not be… pic.twitter.com/XzAPiK2nV4— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 2, 2026
А междувременно украинският министър на отбраната Михайло Федоров съобщи в канала си в Телеграм, че Украйна е одобрила рамката за съставяне на списък за верифицирани терминали на Starlink, които могат да работят на украинска територия. Всеки терминал, който не е в списъка, ще бъде изключван. Причината за мярката е, че Русия използва такива терминали за своите далекобойни дронове и ги прави по-ефективни - те са неуязвими за електронно заглушаване и действат с по-голям обхват.
