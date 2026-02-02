Лайфстайл:

Русия поднови енергийния терор, Украйна атакува Белгород (ВИДЕО)

02 февруари 2026, 12:37 часа 246 прочитания 0 коментара
Русия поднови енергийния терор, Украйна атакува Белгород (ВИДЕО)

През нощта на 1 срещу 2 февруари отекнаха експлозии в руската област Белгород, където според официални представители предполагаема атака с украински дронове е предизвикала пожар в град Стари Оскол. Местни жители съобщиха, че са чули най-малко шест силни експлозии в северните и североизточните части на града и са видели ярки светлини в небето. Противовъздушната отбрана беше активирана и имаше сигнал за тревога.

Още: Успехите на фронта са кът, компенсира се с шумно говорене: Русия с Украйна днес (ОБЗОР - ВИДЕО)

Жертви в Белгород

Губернаторът Вячеслав Гладков заяви, че украински дронове са атакували Стари Оскол, предизвиквайки пожар в жилищен дом. Той също така съобщи, че експлодиралият дрон е счупил прозорците на повече от три жилищни сгради. Според Гладков двама души са загинали при атаката.

Украинската армия все още не е коментирала атаката. Област Белгород граничи с украинските региони Суми, Харков и Луганск и редовно се използва като място за руски атаки срещу украинска територия.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Нечовешко: Русия атакува с дрон родилен дом в Запорожие (ВИДЕО)

Удари по Украйна

Украйна междувременно съобщи, че Русия е подновила енергийния терор, след като имаше т.нар. "енергийно примирие" до 1 февруари. Дронове "Шахед" са ударили въглищни мини в региона на Днепропетровск, които доставят гориво на топлоелектрическите централи. Според украински официални лица атаките са били насочени срещу предприятия, които са от критично значение за производството на ток.

Град Черкаси пък е станал обект на масивна руска атака с дронове, при която са били ранени поне четирима души. Жилищни сгради, автомобили, частен бизнес и гаражи са се възпламенили на няколко места. Бензиностанция и превозни средства са били повредени, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна (ДСНС).

Още: Много жертви и ранени, след като руски дрон падна до автобус в Източна Украйна (СНИМКИ)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Русия война Украйна Белгород Днипро Черкаси
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес