Русия поднови енергийния терор, Украйна атакува Белгород (ВИДЕО)

През нощта на 1 срещу 2 февруари отекнаха експлозии в руската област Белгород, където според официални представители предполагаема атака с украински дронове е предизвикала пожар в град Стари Оскол. Местни жители съобщиха, че са чули най-малко шест силни експлозии в северните и североизточните части на града и са видели ярки светлини в небето. Противовъздушната отбрана беше активирана и имаше сигнал за тревога.
Жертви в Белгород
Губернаторът Вячеслав Гладков заяви, че украински дронове са атакували Стари Оскол, предизвиквайки пожар в жилищен дом. Той също така съобщи, че експлодиралият дрон е счупил прозорците на повече от три жилищни сгради. Според Гладков двама души са загинали при атаката.
Explosions and an air alarm are heard in Belgorod. Russian air defense is active. pic.twitter.com/CVlcdzgs34— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 2, 2026
Украинската армия все още не е коментирала атаката. Област Белгород граничи с украинските региони Суми, Харков и Луганск и редовно се използва като място за руски атаки срещу украинска територия.
Удари по Украйна
Украйна междувременно съобщи, че Русия е подновила енергийния терор, след като имаше т.нар. "енергийно примирие" до 1 февруари. Дронове "Шахед" са ударили въглищни мини в региона на Днепропетровск, които доставят гориво на топлоелектрическите централи. Според украински официални лица атаките са били насочени срещу предприятия, които са от критично значение за производството на ток.
Ukraine reports Russia has resumed energy terror. Shahed drones struck coal mining facilities in Dnipropetrovsk region that supply fuel to thermal power plants. The attacks targeted enterprises critical to electricity generation, according to Ukrainian officials. #Ukraine pic.twitter.com/2fucUZdOQs— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 2, 2026
Град Черкаси пък е станал обект на масивна руска атака с дронове, при която са били ранени поне четирима души. Жилищни сгради, автомобили, частен бизнес и гаражи са се възпламенили на няколко места. Бензиностанция и превозни средства са били повредени, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна (ДСНС).
Cherkasy was hit by a mass Russian drone attack, injuring four people. Residential buildings, cars, a private business and garages caught fire at several locations. A gas station and vehicles were damaged, Ukraine’s emergency service DSNS reported. #Ukraine pic.twitter.com/WFdDgMUJfQ— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 2, 2026
