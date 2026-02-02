Оставката на Румен Радев:

Рояк дронове освободи украински войници от плен и изби заловилите ги руснаци (ВИДЕО)

Група руски войници, която е пленила четирима украински военни в рамките на боевете в Покровск, се е сблъскала с много неприятна, но предвидима изненада - рояк от украински FPV дронове ги засича и освобождава пленниците. Видеокадри от случилото се, както и допълнителна информация даде Седми десантно-щурмови корпус в каналите си в социалните мрежи. Корпусът отговаря за отбраната на агломерацията Покровск-Мирноград.

Десантно-щурмовата руска група, която е пленила четиримата украински войници, е била забелязана при рутинно въздушно разузнаване. След това: "Дронове на 25-та въздушно-десантна бригада от Седми корпус, 68-ма бригада и други свързани подразделения незабавно долетяха на помощ. Приближаването на рояк FPV дронове дезориентира врага и го разсея. Украинските военни се възползваха от това и успяха да избягат от вражеския плен. Руските войници се опитаха да се скрият в храстите и окопите, но в рамките на няколко минути повече от 10 украински ударни дрона обстреляха групата. Резултат: вражеският личен състав беше унищожен".

Операцията е пореден пример в какво оръжие се превърнаха дроновете конкретно за сухопътната война.

Източник: Телеграм профил Седми десантно-щурмови корпус

Ивайло Ачев
