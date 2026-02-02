Кремъл: Путин е готов да се срещне със Зеленски само в Москва

Владимир Путин може да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, но само и единствено в Москва. Това заяви прессекретарят на Путин Дмитрий Песков на брифинг днес в отговор на въпрос дали Кремъл обмисля възможността за организиране на среща между двамата на неутрална територия.

"Зеленски предлага контакти. Путин каза, че те са възможни в Москва. Това остава нашата позиция", отговори Песков.

По този начин очевидно Русия си гарантира, че преговори между двамата просто няма да се състоят, предвид абсурдността на руското предложение президентът на нападнатата от тях държава да отиде с тази цел в руската столица.

Песков допълни, че Русия била готова да продължи да работи чрез работните групи за постигане на споразумение в Украйна. "Оставаме отворени за преговори. Работата е в ход чрез работни групи. Приветстваме това и сме готови да продължим тази работа в интерес на уреждането на конфликта в Украйна", заяви той.

Не е известно някой от репортерите да е задал въпрос как Русия "приветства" уреждането на "конфликта", не спирайки да бомбардира Украйна.

