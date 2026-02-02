Голямо свлачище затвори магистрала в Гърция

Йонийската магистрала в Западна Гърция беше затворена и в двете посоки рано в понеделник след като голямо свлачище блокира движението между Арта и Амфилохия, предаде гръцкото издание Kathimerini. Големи обеми пръст и камъни затрупаха и двете ленти на 127-ия километър, между Компоти и пункта за събиране на пътни такси Мениди, което наложи незабавно спиране на движението по пътя.

Според разкази на шофьори, цитирани от местни медии, свлачището е останало активно, като отломките са се разсипали през предпазните бариери в пътното платно към Арта. Движението беше отклонено на пътния възел Компоти, а превозните средства, които вече бяха в района, бяха върнати обратно.

Обилните валежи бяха омекотили земята, предизвиквайки срутване на склон с дължина около 200 метра, което разкъса защитни огради и предпазни парапети, преди да отложи отломки по пътя.

Наводнения в Лариса

По-рано морето достигна пътищата в някои крайбрежни райони на Лариса след като тежко време засегна Централна Гърция, което е доведе до нарушаване на движението на превозни средства. Лошото време започна рано в неделя, донесе обилни валежи, много силни ветрове и преливане на реки. Съобщава се за наводнения и в селските райони на село Агия. Екстремното време следва по-широка система, която засегна голяма част от Гърция, включително района на Атина, с проливни дъждове, гръмотевични бури, силни ветрове и риск от локализирана градушка. ОЩЕ: Морето достигна пътищата: Наводнение в Гърция (ВИДЕО)