Оставката на Румен Радев:

Голямо свлачище затвори магистрала в Гърция

02 февруари 2026, 17:59 часа 277 прочитания 0 коментара
Голямо свлачище затвори магистрала в Гърция

Йонийската магистрала в Западна Гърция беше затворена и в двете посоки рано в понеделник след като голямо свлачище блокира движението между Арта и Амфилохия, предаде гръцкото издание Kathimerini. Големи обеми пръст и камъни затрупаха и двете ленти на 127-ия километър, между Компоти и пункта за събиране на пътни такси Мениди, което наложи незабавно спиране на движението по пътя.

Според разкази на шофьори, цитирани от местни медии, свлачището е останало активно, като отломките са се разсипали през предпазните бариери в пътното платно към Арта. Движението беше отклонено на пътния възел Компоти, а превозните средства, които вече бяха в района, бяха върнати обратно.

Обилните валежи бяха омекотили земята, предизвиквайки срутване на склон с дължина около 200 метра, което разкъса защитни огради и предпазни парапети, преди да отложи отломки по пътя. 

Наводнения в Лариса

По-рано морето достигна пътищата в някои крайбрежни райони на Лариса след като тежко време засегна Централна Гърция, което е доведе до нарушаване на движението на превозни средства. Лошото време започна рано в неделя, донесе обилни валежи, много силни ветрове и преливане на реки. Съобщава се за наводнения и в селските райони на село Агия. Екстремното време следва по-широка система, която засегна голяма част от Гърция, включително района на Атина, с проливни дъждове, гръмотевични бури, силни ветрове и риск от локализирана градушка. ОЩЕ: Морето достигна пътищата: Наводнение в Гърция (ВИДЕО)

 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Гърция свлачище лошо време
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес