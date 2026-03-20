Откриват документална изложба в чест на изключителната Леда Тасева

На 25 март от 17:00 ч. в Галерия на открито "Градска градина" пред Народния театър "Иван Вазов" ще бъде открита документалната изложба "Леда Тасева – Свободна и обичана", посветена на 100-годишнината от рождението на една от най-фините и аристократични български актриси. Събитието е част от програмата на Софийския театрален салон и се организира от Съюза на артистите в България.

Експозицията представя богат документален материал – редки архивни снимки, документи, рецензии и интервюта, които проследяват творческия път на актрисата и многообразието на нейните роли в театъра и киното. В 28 пана изложбата предлага както професионален, така и личен поглед към живота на Леда Тасева – актриса, запомнена с неподражаемия си стил, меланхоличен чар и артистична смелост.

Снимка: Театър "Българска армия"/АРТО+

Макар да си отива едва на 62 години, Леда Тасева оставя трайна следа в българската театрална и филмова история и остава в паметта на публиката с ярките образи, създадени на сцената и екрана.

Изложбата е своеобразен поклон пред таланта и силното сценично присъствие на актрисата през фотографии, документи и театрална критика. За изложбата са използвани документи, снимки, отзиви, рецензии и интервюта от архивите на Съюза на артистите в България, Държавна "Агенция архиви", Сатиричния театър "Алеко Константинов", Театър "Българска армия", Българската национална филмотека.