10 май 2026, 14:07 часа 657 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Скръбна вест! Внезапно почина обичан театрален директор

На 61-годишна възраст късно снощи, 9 май, внезапно е починал Русан Стаменов – директор на Държавния куклен театър в Търговище. Това съобщиха от пресслужбата на културната институция. От театъра отбелязват, че на усилията и управленската визия на Стаменов се дължи утвърждаването на театъра като значим културен център и съхраняването на традициите в кукленото изкуство. "Загубата на Русан Стаменов оставя празнота сред неговите колеги, които ще го запомнят като достоен ръководител и отдаден творец", се казва още в съобщението.

Кой е Русан Стаменов

Снимка: Държавен куклен театър - Търговище

Русан Стаменов е роден на 17 май 1964 г. Завършва средното си образование в Търговище, а през 1991 г. се дипломира в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" със специалност "Актьорско майсторство за драматичен театър".

Професионалният му път преминава последователно през драматичните театри в Плевен и Благоевград, както и през театъра в Ямбол, където работи в продължение на 17 години. През май 2010 г. се присъединява към трупата на Държавен куклен театър – Търговище, а от ноември 2018 г., след спечелен конкурс, заема поста директор на културния институт. 

Допълнително ще бъде предоставена информация за датата, часа и мястото на поклонението, информират от семейството, предав БТА.

Търговище почина куклен театър театър Русан Стаменов
Яна Баярова
