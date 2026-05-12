"ДЕКАМЕРОН – Любов и Смърт по Бокачо" с премиера в Театър НАТФИЗ

На 13 и 14 май от 19:00 ч. на Голяма сцена в Театър НАТФИЗ ще се състоят премиерните спектакли на "ДЕКАМЕРОН – Любов и Смърт по Бокачо" с режисьор Анастасия Събева и с участието на студентите от трети курс, специалност "Актьорство за драматичен театър" от класа на проф. д-р Атанас Атанасов. Спектакълът задава въпросите за смисъла в разрухата и саморазрухата, за опита за бунт на всяко ново изгубено поколение и желанието да се изгубим нарочно, за да се намерим… Ренесансовите идеи на Джовани Бокачо намират своя актуален отзвук в днешния свят на отчуждение, когато Човекът може би е загубил Човека...

Фотограф: Венета Паунова

"В постановката ще се опитаме да разберем дали щастието ни е преходна илюзия или въпрос на избор през човешкия ни талант да се избираме един друг. Ще намерим ли сили да потърсим смисъла в безсмислието или в човека край нас? И ще успеем ли поне за малко да забравим, че светът е Ад, който се отваря под краката ни, и да го превърнем в Рай, през погледа на другия, за да можем поне за кратко да се надяваме на спасение", споделя режисьорът Анастасия Събева.

Екип на спектакъла:

Сценична версия и режисура: Анастасия Събева

Асистент-режисьор: Сабина Коен

Сценография и костюми: Елена Нацариду

Хореография: доц. д-р Александър Манджуков

Звук и музикално оформление: Добромир Кисьов

С песните "Pour soul" на Асен Аврамов и "Berlin" на Нова генерация

Словесно действие: доц. д-р Тодор Димитров-Мечкарски, гл. ас. д-р Ралица Ковачева-Бежан и ас. Дария Симеонова

Участват: студентите от специалност "Актьорство за драматичен театър", клас проф. Атанас Атанасов: Алекс Стоянов, Антоанета Пастармаджиева, Георги Фирков, Георгий Иваниадзе, Далия Георгиева, Деница Георгиева, Дилек Алиева, Елена Костадинова, Емилия Панева, Иван Андонов, Изабела Николова, Йоанна Новакова, Карина Андонова, Красимир Христов, Кремена Симеонова, Кристина Ангелова, Крум Царибашев, Лъчезар Натлев, Мартин Дочев, Мартин Левиев, Никола Василев, Петър Варелов, Рада Христова, Самуела Шамлиева, Симона Юлианова, Христо Генов, Христо Мушков и Хюсеин Белгинов.

Спектакълът е с продължителност 130 мин. и е подходящ за зрители над 14 години.

