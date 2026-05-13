Вълна от емоции след "Престъпление и наказание" на Йерней Лоренци в Народния театър

Спектакълът на Йерней Лоренци "Престъпление и наказание", продукция на Хърватския национален театър в Загреб, предизвика вълна от емоции след представлението на Голяма сцена на Народния театър "Иван Вазов". Гостуването в рамките на инициативата #СценаБезГраници даде възможност на българската публика за поредна среща с един от най-впечатляващите и разпознаваеми режисьорски гласове в съвременния европейски театър.

Снимка: Хърватски национален театър в Загреб

Вместо традиционна сценична адаптация, Лоренци предложи на зрителите изключително въздействаща и интимна версия на класическия роман. Фокусът на постановката не е върху самото престъпление, а върху неговото вътрешно преживяване – вината като състояние, което разклаща границите между реалност и подсъзнание.

Режисьорът за пореден път представи разпознаваемия си почерк, в който залага на актьорското присъствие, работата с празното пространство и въздействието на човешкия глас. Чрез формата на колективно четене, актьорите от загребската трупа превърнаха текста на Достоевски в споделено преживяване, което направи всеки присъстващ активен участник в историята.

Снимка: Хърватски национален театър в Загреб

Гостуването на спектакъла "Престъпление и наказание" се реализира в рамките на инициативата #СценаБезГраници, която за втора поредна година представя пред българските зрители най-забележителните постановки от европейската сцена.

След тази провокативна среща, Йерней Лоренци предстои да се завърне в Народния театър през юни, за да започне работа по своя следващ мащабен проект. Режисьорът стартира репетициите на спектакъла "Физика на тъгата" по едноименния роман на Георги Господинов.

Това е второто сътрудничество между словенския творец и първата ни сцена след успеха на отличения с множество награди спектакъл "Орфей". Подготовката за "Физика на тъгата" започна още през ноември с кастинг сред трупата на театъра, на който присъства и самият автор на романа. По думите на Лоренци, бъдещата постановка ще бъде театрално изследване на загубата на състрадание и търсенето на утеха в днешния свят.

Премиерата на "Физика на тъгата" ще е в началото на следващия театрален сезон, съобщават от Народния театър.