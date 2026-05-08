Какво трупа "Скъперникът" на 21 век? Народният театър дава отговора

Любими звезди и жива музика ще видим във вечната комедия на Молиер – "Скъперникът", на Голямата сцена на Народния театър. Спектакълът е дело на световноизвестния театрален режисьор и професор Слободан Унковски, който дебютира в България с премиерата на 28 и 29 май. В мащабната продукция ще видим над 20 актьори от трупата на Народния театър. В главните роли влизат Валентин Ганев, Георги Мамалев, Михаил Петров, Параскева Джукелова, Дарин Ангелов, София Бобчева и Ева Тепавичарова, редом с още десетки утвърдени и млади таланти от трупата.

Фотограф: Петко Мавродиев

Служейки си с разтърсващата сила на фарса и сатирата, Слободан Унковски създава мост между класическия текст и съвременния свят. Режисьорът задава неудобните, но винаги актуални въпроси: Кои са скъперниците на 21 век? Какво трупат? Има ли граница, отвъд която могат да спрат да мислят само за себе си?

Още: Ерик-Еманюел Шмит изгледа лично световната премиера на "Ария на съперницата" в Народния театър

За да превърне класиката във вълнуващо съвременно зрелище, Унковски извежда на сцената грандиозен актьорски състав, разделен на различни групи. Публиката ще види едновременно трупа, която играе в класически висок стил, и втора – пътуваща актьорска група, търсеща своята публика и признание. На сцената се появява и трета формация, която се държи сякаш е изпратена от самия автор, за да определя "как е правилно да се играе Молиер". Всички те обаче се оказват въвлечени в комична битка между маниакалната алчност на лихваря Арпагон и правото на любов на неговите деца.

Фотограф: Петко Мавродиев

"За мен пиесата е привлекателна заради възможността, която ми дава – да "жонглирам" с различни стилове и подходи на актьорската игра", споделя режисьорът Слободан Унковски.

На сцената ще видим също Христо Чешмеджиев, Ненчо Костов, Мартин Димитров, Александра Свиленова, Кремена Славчева, Ирина Митева, Христо Терзиев, Явор Вълканов, Гергана Змийчарова, Владислава Николова, Дарина Радева, Мартина Пенева, Иван Николов, Александър Тонев, Александър Кънев, Антония Кундакова, Димитър Крумов, Стефан Саръиванов и Марин Рангелов.

Още: Йерней Лоренци с "Престъпление и наказание" гостува в Народния театър

Атмосферата на спектакъла ще бъде допълнена от музиката на композитора Ирена Попович Драгович, която ще се изпълнява на живо от музиканти на сцената. Сценографията е поверена на Миодраг Табачки, а впечатляващите костюми са дело на Александар Ношпал.

Премиерните представления на "Скъперникът" са на 28 и 29 май на Голяма сцена. Билетите вече са в продажба на касите на Народния театър, както и онлайн: https://nationaltheatre.bg/bg/predstavlenie/skpernikt.