Танцов спектакъл и изложба в защита на природата на Африка и на света в Пловдив

13 май 2026, 13:21 часа
Снимка: Фотограф: Marin Driguez
Спектакъл със силни екологични послания и изложба с фрагменти и фотографии от природата на Африка ще приковат общественото внимание в Пловдив на 29 май. "Битката на лианите" на камерунския хореограф Зора Снейк е един от акцентите от програмата на 18-ото издание на международния фестивал за танц и пърформанс One Dance Festival, който ще се проведе между 22 май и 4 юни в града на тепетата.

"Битката на лианите" ще бъде представен от 19:30 часа на сцената на Дом на културата "Борис Христов", а паралелно с това публиката ще може да види специалната изложба на артиста. С нея той ще потопи зрителите в уникалната природна атмосфера на родния му Камерун, една от държавите на африканския континент, която понася най-тежки последици от ефектите от климатичните промени и сечта на горите.

"Битката на лианите" е много повече от танцов спектакъл – това е силно политическо и визуално въздействащо танцово произведение, копродукция на One Dance Festival и Националния театър на Белгия, където творбата направи същински фурор и беше оценена високо както от културната, така и от екологичната общности.

"Битката на лианите" е ритуал, а не разказ – колективно преживяване, което поставя зрителите в сърцето на застрашената екваториална гора. Вдъхновен от общностите бака и кунганг в Централна Африка, спектакълът изследва връзката между човека и природата, темите за обезлесяването, културната памет и борбата за справедливост.

В завладяваща сценография и звукова среда от електро бийтове и шамански ритми, седем танцьори и музиканти създават жива фреска на свят, изправен пред екологичен и морален срив. Телата им се преплитат като лиани – символ на устойчивост, единство и обновление – в танц, който се превръща в акт на активизъм и солидарност.

Вместо да предлага дистанция, спектакълът въвлича публиката още преди началото, превръщайки театралното пространство в място за споделено присъствие, изцеление и пробуждане. "Битката на лианите" е метафора за "бруталното състояние на света" и покана да преосмислим отношението си към природата като част от собствената ни идентичност.

Билети за спектакъл ще откриете на Epaygo.bg.

За Зора Снейк

Зора Снейк е хореограф, изследовател и културен активист, който използва танца като инструмент за социална критика и политическо действие. Смесвайки хип-хоп, съвременен танц и древни ритуали, той разглежда движението не като стил, а като начин за мислене и разбиране на света. Дългогодишен сътрудник на Националния театър на Белгия, Снейк създава произведения, които дават глас на маргинализираните общности и поставят въпроси за властта, колониалното наследство и капитализма.

Това е само един от атрактивните акценти от тазгодишното 18-то издание на Международния фестивал за танц и пърформанс One Dance Festival, което стартира на 22-ри май в Пловдив. Тази година организаторите са подготвили 3 световни премиери и 4 копродукции, които задават зрели въпроси. Как да принадлежим към обществото и да запазим себе си? Защо да помним историята и да празнуваме настоящето? Кога ще се справим с екологичния колапс, пропуснатите уроци и измамния онлайн маскарад?

Пълната програма и билети може да откриете на официалния сайт на One Dance Festival.

Яна Баярова
