Премиера на "Ромул Велики" от Фридрих Дюренмат в Театър НАТФИЗ

На 29 април от 19:30 ч. на Сцена 47 в НАТФИЗ ще се състои премиерата на "Ромул Велики" от швейцарския драматург Фридрих Дюренмат. Написана в края на 40-те години, пиесата представя последните часове на Западната Римска империя и носи подзаглавието "неисторическа историческа комедия" – определение, което подчертава търсената свобода в интерпретацията на фактите и фокуса върху моралните и философските измерения на събитията.

Режисьор на спектакъла е Кирил-Йоан Миленков – абсолвент от специалност "Режисура за драматичен театър" в класа на проф. Здравко Митков. Неговият прочит извежда на преден план темите за свят, в който трагичното и комичното съществуват едновременно, а историческият крах се разгръща като фарс, в който се очертават въпросите: Ако императорът е своеобразен роб на историята, какво става, когато той откаже да ѝ служи? Как се спасява цивилизация, която вече е изгубила смисъла си? Възможно ли е разрушението да бъде акт на хуманност – или най-висша форма на култура? И ако всичко вече се е превърнало във фарс, възможно ли е изобщо продължение?

Сценографията и костюмите са дело на Косара Цветкова и Камелия Маркова, а музикалното оформление – на Лидия Иванова.

Още: Студенти от НАТФИЗ правят филм за трафика на деца и личната отговорност (ВИДЕО)

Участват абсолвентите от специалност "Актьорство за драматичен театър" от класа на проф. Здравко Митков: Момчил Христов, Рая Крумова, Марина Фърцова, Мартин Великов, Мартин Йорданов, Михаил Трендафилов, Матей Иванов, Елизабет Лука, Камен Стефанов, Иван Николов, Виктор Стоянов и Драгомир Койчев.