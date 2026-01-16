"С жените за риба": Нова постановка, която "кълве на скандал"

На 12 февруари българската театрална сцена ще прикове вниманието на публиката с най-новата постановка "С жените за риба" с участието на Александър Сано, Александра Сърчаджиева, Роберт Янакиев и София Маринкова. Авторската пиеса на продуцентска компания Break a leg ще се играе премиерно в "Théatro Отсам канала", а историята "кълве на скандал"!

Автор на новото заглавие е Ангел Калев, а режисьор на спектакъла е Мартин Каров. За сценографията и костюмите се грижи Ванина Цандева, а музиката е дело на Свилен Ноев от група "Остава".

Повече за постановката "С жените за риба"

Риболовът е "мъжко занимание". Или поне така твърдят мъжете, докато опаковат с ентусиазъм екипировката и оборудването си и изчезват за няколко дни… без обхват. А какво ще се случи, когато жените се включат? Ще се потвърди ли тезата или всички митове ще се разбият на пух и прах?

"С жените за риба" ще потопи зрителите в поредица от забавни и напълно неочаквани ситуации по време на риболовен турнир на язовир Доспат. Именно там ще срещнем Митко, Мая, Ники и Ваня (Александър Сано, София Маринкова, Роберт Янакиев и Александра Сърчаджиева), които ще ни въвлекат в битка не само с рибите и насекомите, но най-вече – помежду си. Пиесата ще ни разкрие, че под повърхността се крият не една и две "потънали" тайни, а героите ще бъдат изправени пред важни житейски избори. Избори, които ще определят бъдещето на тяхното приятелство и семейни отношения.