Спектакъл почита паметта на Асен Кисимов

В свят, който постоянно бърза към следващата дигитална новост, София избира да спре за миг и да се вслуша в един глас, който ни връща в детството. Гласът на бате Асен, който изпя едни от най-хубавите песни като "Къде са ми детските книжки", "Зайченцето бяло" и "Тече, всичко тече". С мултимедийния спектакъл "Гласът на моето детство" на 4 март от 19:00 ч. в Студио 1 на БНР ще започне XXI-вото издание на Софийския театрален салон, който по традиция ще завърши на 27 март с наградите на Съюза на артистите в България "ИКАР". Събитието хвърля мост между поколенията и е посветено на 90-годишнината от рождението на легендарния актьор Асен Кисимов.

Автор на спектакъла е журналистът Георги Тошев, който припомня интересни моменти от личната и професионална история на актьора и някои от най-популярните му роли и песни.

"Избрах формата на динамичен диалог между няколко поколения актьори и музиканти. Хора, които са го познавали лично и други, които само са го гледали на екрана. Благодаря на БНР, защото освен домакини, те отвориха "Златният фонд", за да чуем гласа на бате Асен. От първите му стъпки през 1948 г. до философските му размисли в "Час на слушателя". От другата страна е пулсът на настоящето: актьорите и музикантите от група "Живи и здрави", подкрепени от присъствието на Анета Сотирова, Людмила Сланева, Вяра Табакова, Гери Турийска и Паола Маравиля, заедно с музиканти от съставите на БНР. Това преплитане напомня на най-добрите традиции в съвременното документално изкуство - използването на автентичния архив, за да се провокира нов, актуален прочит", споделя Тошев.

"Традицията е красотата в изкуството, създадена от едно поколение и предадена на следващото", казва Кисимов в запис от 1994 г. Тези думи днес звучат почти като манифест.

Наследството на "Хвърчащите хора"

Асен Кисимов не е просто актьор със 120 театрални роли и десетки филмови участия. В епохата на строгата сериозност, неговият глас беше убежище за "хвърчащите хора" - онези, които отказват да приземят мечтите си.

Изборът на Съюза на артистите в България да открие своя най-голям форум именно по този начин, е артистичен акт в най-чистия смисъл на думата: акт на съхранение на човечността. Както отбелязва Георги Тошев, това е събитие за всеки, който е запазил детето в себе си.

"Този спектакъл е покана за среща. В София през този март театърът няма да започне с вдигане на завесата, а с пускането на един стар запис. И изведнъж, в залата няма да има само публика и изпълнители. Там ще бъде и Бате Асен, напомняйки ни, че някои гласове никога не остаряват, а се превръщат в класика", споделя Тошев.

Събитието е с вход свободен до изчерпване на местата в залата в Студио 1 на БНР.