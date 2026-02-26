Почина виден български театрален режисьор и актьор

Българската култура е в траур – днес на 93-годишна възраст ни напусна видният театрален режисьор, актьор и сценограф Асен Шопов, един от доайените и духовните стълбове на съвременната българска сцена. Новината за кончината му бе официално потвърдена от Съюза на артистите в България, който го описва като "един от най-големите мъдреци в нашето съвремие" и "символ на епоха".

"За всички нас Асен беше символ на епоха, учител по мярка и човек, който знаеше как да превръща сцената в катедрала", споделиха в емоционално обръщение неговите колеги в социалните мрежи.

Живот, посветен на театъра

Асен Георгиев Шопов е роден 16 февруари 1933 г. в село Брестовица, Пловдивско.

Той е определян за рицар на българския театър.

В периода 1952 - 1956 г. завършва актьорско майсторство и режисура (1962 г.) при проф. М. Бениеш в НАТФИЗ "Кр. Сарафов". Работи като актьор в Драматичен театър - Сливен от 1956 г. до 1958 г. В периода 1958 - 1960 г. е актьор в Сатиричния театър - София.

Като режисьор, Асен Шопов работи в Драматичен театър - Димитровград, Драматичен театър - Хасково, Драматичен театър - Бургас, театър "Българска армия", Народен театър "Иван Вазов" и др. Асен Шопов поставя редица пиеси, между които "Почивка в Арко Ирис" от Димитър Димов, "Грешката на Авел" от Емил Манов, "От ума си тегли" на Ал. Грибоедов с премиера - 3 юни 1966 г. Следват - "Съдбоносна 21-ва" от Ал. Щейн, "Да се провреш под дъгата" от Г. Марков - спектакълът е спрян, а Асен Шопов е принуден да напусне София, "Осъдени души" от Димитър Димов (16.02.1973 г.), "Време разделно" от Антон Дончев, "Смертию смерт поправ" от Б. Василев и Ю. Визбор, "Коварство и любов" от Фр. Шилер, "Дачници" от Максим Горки (04.06.1977 г.), "Законодателят" от Рангел Игнатов, "Щастливецът иде" от Руси Божанков, "Мария Стюарт" от Фр. Шилер, "Знамето" от Руси Божанов, "Железният светилник" от Димитър Талев с премиера на 23 ноември 2011 г. и много други. От 1980 г. е режисьор в Народен театър "Иван Вазов", където поставя постановките "Всяка есенна вечер", "Черна комедия", "Големият род", "Галилей", "Тайната вечеря на Дяконът Левски", "Нощем с белите коне", "Хамлет", и др.

Асен Шопов е носител на множество български и чуждестранни награди, сред които "Златна роза" от Варненския фестивал, "Сребърен леопард" от Международния филмов фестивал в Локарно - Швейцария и др. През 2012 г. е удостоен с престижната награда "Аскеер" за цялостно творчество.

През 2022 година Шопов бе удостоен с наградата за Изключителен принос към българския театър по време на 48-ите Националните награди за сценични изкуства ИКАР.

Поклон пред паметта му!

